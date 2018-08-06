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Канализация новостройки не дает спать жителям центра Бердска

Из-за постоянных подпоров канализационного коллектора дома №126 на ул. Ленина круглые сутки работает насос, шум которого изводит жителей окрестных домов.

6.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Один комментарий

Канализация новостройки не дает спать жителям центра Бердска

Новостройку на Ленина, 126 сдали в эксплуатацию в 2017 году

«Курьер. Среда. Бердск.» сообщал, что уже месяц на канализационном коллекторе на пересечении улиц Ленина и Герцена в Бердске круглые сутки работает насос, который откачивает нечистоты близлежащих домов.

Старшая по дому №96 по улице Ленина вместе с жителями соседних домов снова обратилась в редакцию, чтобы узнать, как долго им придется не спать.

— Мы месяц живем в таком режиме. И днем и ночью работает насос, невозможно спать. Ладно днем все на работе. А ночью? Мне повезло — окна моей квартиры выходят на другую сторону от коллектора. Сегодня пришла мамочка многодетная с соседней квартиры. Ее дети ночью спать не могут! Почему из-за одного дома должна страдать вся улица?Ведь существует закон, который ограничивает шум в ночное время. Мы неделю спали спокойно, хотя насос включали в 5:35. Это было терпимо. Теперь снова шум начался. Когда это уже прекратится? , — отчаянно спрашивает Лидия Владиленовна.

Причиной круглосуточной работы насоса стал подпор дома №126 по улице Ленина. У недавно возведенной 9-этажке с первых дней заселения в дом жильцами начались проблемы со сливом канализации.

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск.», что сегодня специалисты МУПа устраняют подпор.

-У дома №126 по улице Ленина временно не работает канализация. Это произошло из-за того, что в стоки попадает очень много строительного и техногенного мусора. Все это приходит на стыковочный узел улиц Ленина и Герцена. Канализация перекачивалась в ручном режиме. Сегодня мы пробиваем коллектор, устраняем засор, вытаскиваем техногенный мусор из коллектора. Мусор уйдет, какое то время канализация будет работать. Насос работать до следующего засора не будет, — пояснил Александр Алексеевич.

Дом №126 по улице Ленина строил «Сибстройинвестпроект». По мнению специалистов, его сдали в эксплуатацию с недочетами. У дома провальные колодцы, отломлены трубы, поэтому оттуда подтягивается мусор.

— Необходимо все благоустройство дома вскрывать и все переделывать. В планах КБУ этого нет, нам сети этого дома на баланс не передавали. Наша служба реагирует на аварийные ситуации, а глобальные переделки не в наших полномочиях, — сообщил Александр Алексеенко.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что новостройку неоднократно топило фекалиями. У жильцов многоквартирника не раз отключали воду и лифт. Все потому, что сами жители высотки скидывают в канализацию гвозди и строительный мусор.

На последнем аппаратном совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин напомнил коллегам, что уже пора решать вопрос с периодическими подпорами новостройки на уровне застройщика дома.


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(1) Комментарий

  1. Бердчанин

    Расскажите подробнее, руководство Кбу про техногенный мусор,может бердчане и не заметили упавшего на их землю косимческого мусора или прочего производственного хламья.

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