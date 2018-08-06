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Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Вы хотите, чтобы ваш ребенок к 11 классу не знал, кем хочет быть? Тогда самое время дать ему шансы попробовать себя в разных сферах. Прилагая усилия сегодня, вы создаете среду для того, чтобы ваш ребенок «нашел себя».

6.08.2018 Нет комментариев

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Секции и кружки воспитывают самостоятельность

Базовой школьной программы для полноценного развития ребенка вряд ли будет достаточно. Чем больше творческих качеств вы поможете ему развить, чем шире будет кругозор и общение, тем выше станет его потенциал. От правильной организации дополнительного образования ребенка во многом зависит качество его будущего. Родителям необходимо со всей ответственностью подойти к выбору формы допобразования. В Бердске есть огромные возможности для получения детьми дополнительного образования: спортивного, художественного, музыкального, творческого. О достижениях и победах юных бердчан можно рассказывать часами. Ведь они становятся лучшими не только на уровне города и области, но и побеждают на российских и международных соревнованиях. Найти любую спортивную секцию, танцевальную школу и другое сейчас не составит труда. Главное, чтобы ребенку нравилось то, чем он занимается.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Танцор или музыкант?

ИТАК, У ВАШЕГО РЕБЕНКА СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ЕСЛИ ОН:

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами, любит конструировать модели, приборы;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность любит и умеет рисовать, видит чертежи и эскизы

механизмов;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность сам докапывается до причин неисправностей и капризов

механизмов или аппаратуры, любит загадочные поломки или

сбои в работе механизмов;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность интересуется специальной, даже взрослой

технической литературой;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность может чинить испорченные приборы и механизмы,

использовать старые детали для создания.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность
ВАШ РЕБЕНОК ИМЕЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ, ЕСЛИ ОН:

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда,

где можно послушать музыку, очень быстро и легко

отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается

в них, легко их запоминает;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает

в исполнение

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность много чувства и энергии, а также свое настроение;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность сочиняет свои собственные мелодии;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность научился или учится играть на каком-либо музыкальном

инструменте.

У ВАШЕГО РЕБЕНКА СПОСОБНОСТИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ, РАЗ ОН:

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных

понятий, к обобщениям, умеет четко выразить словами чужую и

собственную мысль или наблюдение, причем нередко записывает их

не с целью похвастаться, а для себя;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги,

опережая сверстников на несколько лет, причем отдает предпочтение

этой, а не развлекательной литературе;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла

самых разнообразных событий;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов,

конструкций, схем, коллекций;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность не унывает и не остывает к работе надолго, если его изобретение

или проект не поддержаны или осмеяны.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность
АРТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ У ВАШЕГО РЕБЕНКА, ЕСли ОН:

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой,

жестами и движениями, стремится вызвать эмоциональные реакции у

других, когда с увлечением о чем-то рассказывает;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно

подражая человеку, о котором рассказывает;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится,

чтобы его зрителями были взрослые;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность с удивляющей вас легкостью передразнивает чьи-то привычки,

позы, выражения;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность пластичен и открыт всему новому;

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность любит и понимает значение красивой или характерной одежды.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Город чемпионов

Бердск по праву называется спортивным городом. В его секциях занимаются около 2400 юных бердчан. Некоторые имена бердских спортсменов известны всему миру. Каждый год в городе появляются все новые и новые чемпионы. Спортивные секции всегда рады влить в свои ряды новые силы, уверяет начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина. Но родители должны знать, что каждый вид спорта имеет свои особенности. Гимнастикой можно заниматься с 5 лет, а тяжелой атлетикой только с 12. Если вы хотите записать своего ребенка в какую-то секцию, поинтересуйтесь, с какого возраста можно ее посещать.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Четыре спортивные детско-юношеские школы гостеприимно распахивают двери юным бердчанам. В «Авангарде» тренируют велосипедистов, волейболистов, легкоатлетов, гимнасток, баскетболисток, бадминтонистов. А еще здесь занимаются пауэрлифтингом. Школа «Восток» развивает лыжные гонки и биатлон. В школе «Бердск» можно заниматься футболом, хоккеем, настольным теннисом, плаванием, фигурным катанием, тяжелой атлетикой. Четвертая школа скоро получит название «Олимп». Здесь представлены такие виды спорта, как вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, мужской баскетбол. Во всех представленных школах занятия для детей бесплатные.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Если вы хотите определить ребенка в секцию, необходимо собрать пакет документов. В него входит заявление родителей, копия свидетельства о рождении и справка от педиатра, что ребенок может посещать спортивную школу. Ни для кого не секрет, что занятия спортом приносят ребенку силу, здоровье, выносливость и самостоятельность. Родителям нужно как можно раньше привести ребенка в спортивную секцию, оторвать его от телефона и компьютера, советует Светлана Васильевна. Первый год детям будет и самим интересно. А вот когда пойдут нагрузки, папам и мамам нужно убедить детей, что занятия спортом очень важны для них. Чтобы добиться результатов, нужна самодисциплина. Если дети не определились, каким видом спорта они хотят заняться, можно прийти на пробные тренировки. Это не возбраняется. К тому же, тренерский состав настроен, чтобы дети занимались тем, что у них лучше получается. Бывает так, родители занимались борьбой, хотят, чтобы и сын пошел по их стопам. А он не проявляет способностей в этом направлении, зато у него хорошие задатки для занятия легкой атлетикой.

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность

Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность
Языковые школы

Если вы заметили, что у ваших детей есть способности к языкам, предложите им изучать их углубленно. Вы можете записаться на занятия в языковую школу. Дополнительные занятия по изучению иностранного языка не только помогут ребенку постигать школьную программу, но и пригодятся во взрослой жизни. В современном мире без знания английского или другого иностранного языка не обойтись — это необходимо в поисках хорошей работы, для карьеры и путешествий по миру.

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