Спешите в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Традиционно Издательский дом «БукЪвица» выпускает праздничный журнал, посвященный Дню города. В этом году мы будем отмечать 302 года.

В журнале мы готовим красочную вкладку с материалами об истории Бердска и судьбах его жителей.

Кончено, мы расскажем об успехах сегодняшнего города, о достижениях предприятий за минувший год и о победах бердчан.

Приглашаем партнеров разметить о себе важную промо и рекламную информацию в журнале «Парад.Бердск. Журнал о лучшем».

Все детали по тел. 8(383-41) 2-15-51, 8-983-315-11-31 (Елена), 8-913-947-84-69 (Елена), 8-909-532-95-38 (Алина).