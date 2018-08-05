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Опять на те же грабли, ну кто проектировал разметку на улице Лунной? Опять Омск?

И еще, если реконструкция Лунной закончилась, то почему строители не убирают за собой мусор по лесу, остатки бетона по этому же лесу, дорожки не доотсыпали черной землей.

5.08.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Владимирович:
Про разметку! Опять на те же грабли, ну кто проектировал разметку на улице Лунной? Опять Омск? О нас, местных жителях, позаботились? Выезжаем от Лунной, 4, и что видим. Сплошная и знак, движение на право! А мне из дома надо на Красную Сибирь! Хорошо, едем на право. Следующий перекресток на Лунной сказке, опять сплошная! Детей как в садик подвозить-то? Можно заехать на Лунную два и там развернуться или едем дальше. Дальше или на кольцо микрорайона, или на улицу Рогачева! Кому эти удобства сделали? Нам, жителям? Только недавно такой дурдом был по Красной Сибири, сейчас правда кое-где исправили. Теперь вот Лунная! Надеюсь, что власти наши обратят внимание и исправят оперативно весь бардак по разметке. И еще, если реконструкция Лунной закончилась, то почему строители не убирают за собой мусор по лесу, остатки бетона по этому же лесу, дорожки не доотсыпали черной землей. Как-то резко все затихло и недоделки могут остаться навсегда!


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(5) Комментариев

  1. Ананас

    Не переживайте, после первого дождя разметку смоет :-D

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    • Аноним

      Это не смешно. Все верно автор пишет. Такая хорошая полянка в торце Лунная 2 была — сейчас вся загажена остатками строительного мусора, пакеты от еды, бутылки и тд. И на протяжении всех пешеходных дорожек, что для бабкопотока в церковь построили — та же картина. Откосы не везде отсыпаны и уплотнены, на обочинах много строительного мусора и следов пребывания и отдыха рабочих. В лучшем случае прикапывают на обочине. В этом вся «культура» дешевой рабочей силы . В Азии с этим не замудряются.

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  2. Аноним

    Полянка та давно уже загажена собачниками , а откосы после дождей сами зарастут травой дождитесь только торопыги. Будьте благодарны рабочим благодаря их нелёгкому труду так преобразилась наша Лунная.А касаемо культуры так на себя надо почаще смотреть.

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  3. Костя

    Задолбали нытики

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  4. 123

    Ситуация такая: есть нормы, которые пишут в Москве. При проектировании все эти нормы учитываются. Если нормы не предусматривают другой разметки — вам ее никто не исправит. На любой запрос вам будет один и тот же ответ — так положено.

    Если нормы позволяют сделать то, что вы хотите — тогда вам нужно сделать коллективный запрос на изменение разметки. Иных законных путей у вас нет. Нынче у нас нет своего ДПС, так что если кто пожалуется на то, что с вашего двора утром поток машин поворачивает в нарушение знаков и разметки налево — могут приехать городские и нарубить штрафов в сентябре. Штраф там, если не ошибаюсь 1500 р.

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