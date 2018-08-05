В рубрику «Сообщи свои новости» написалПро разметку! Опять на те же грабли, ну кто проектировал разметку на улице Лунной? Опять Омск? О нас, местных жителях, позаботились? Выезжаем от Лунной, 4, и что видим. Сплошная и знак, движение на право! А мне из дома надо на Красную Сибирь! Хорошо, едем на право. Следующий перекресток на Лунной сказке, опять сплошная! Детей как в садик подвозить-то? Можно заехать на Лунную два и там развернуться или едем дальше. Дальше или на кольцо микрорайона, или на улицу Рогачева! Кому эти удобства сделали? Нам, жителям? Только недавно такой дурдом был по Красной Сибири, сейчас правда кое-где исправили. Теперь вот Лунная! Надеюсь, что власти наши обратят внимание и исправят оперативно весь бардак по разметке. И еще, если реконструкция Лунной закончилась, то почему строители не убирают за собой мусор по лесу, остатки бетона по этому же лесу, дорожки не доотсыпали черной землей. Как-то резко все затихло и недоделки могут остаться навсегда!