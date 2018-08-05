Опять на те же грабли, ну кто проектировал разметку на улице Лунной? Опять Омск?

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Не переживайте, после первого дождя разметку смоет
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Это не смешно. Все верно автор пишет. Такая хорошая полянка в торце Лунная 2 была — сейчас вся загажена остатками строительного мусора, пакеты от еды, бутылки и тд. И на протяжении всех пешеходных дорожек, что для бабкопотока в церковь построили — та же картина. Откосы не везде отсыпаны и уплотнены, на обочинах много строительного мусора и следов пребывания и отдыха рабочих. В лучшем случае прикапывают на обочине. В этом вся «культура» дешевой рабочей силы . В Азии с этим не замудряются.
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Полянка та давно уже загажена собачниками , а откосы после дождей сами зарастут травой дождитесь только торопыги. Будьте благодарны рабочим благодаря их нелёгкому труду так преобразилась наша Лунная.А касаемо культуры так на себя надо почаще смотреть.
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Задолбали нытики
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Ситуация такая: есть нормы, которые пишут в Москве. При проектировании все эти нормы учитываются. Если нормы не предусматривают другой разметки — вам ее никто не исправит. На любой запрос вам будет один и тот же ответ — так положено.
Если нормы позволяют сделать то, что вы хотите — тогда вам нужно сделать коллективный запрос на изменение разметки. Иных законных путей у вас нет. Нынче у нас нет своего ДПС, так что если кто пожалуется на то, что с вашего двора утром поток машин поворачивает в нарушение знаков и разметки налево — могут приехать городские и нарубить штрафов в сентябре. Штраф там, если не ошибаюсь 1500 р.
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