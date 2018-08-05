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Погибли на пожаре трое детей и их мать в деревне Новосибирской области

Соседи вытащили их из огня, но спасти не смогли. Отец многодетной семьи и один из сыновей получили серьезные ожоги и отравление угарным газом во время пожара в 2-квартирном доме. Они госпитализированы в реанимацию.

5.08.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Один комментарий

Погибли на пожаре трое детей и их мать в деревне Новосибирской области

Дом многодетной семьи уничтожен огнем

Следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС устанавливают причину трагического пожара, который произошел сегодня в деревне Новорозино Купинского района Новосибирской области. Об этом в воскресенье утром сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в квартире двухквартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме в Новорозино поступило в пожарную охрану в 5.40 сегодня, 5 августа.

Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны Новониколавского сельсовета и пожарно-спасательной части Купинского района: 2 автоцистерны, 5 человек личного состава.

— На момент прибытия пожарных, которые были на месте вызова уже через 5 минут, крыша дома горела открытым огнем. До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту. Мужчина и мальчик с множественными ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в Купинскую больницу в отделение реанимации, — рассказали в спасательном ведомстве.

Несмотря на интенсивное горение, спустя всего 6 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут полностью ликвидировать пожар. Хозяева второй половины дома не пострадали.


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(1) Комментарий

  1. СВЕТЛАНА

    Бессовестные как только язык поворачивается сказать что доехали за 6 минут 2 часа ехали пожарные . как вызвали пожарную через 2 часа только они приехали. только когда узнали что у людей Такое горе случилось за 30 минут понаехали кто только мог

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