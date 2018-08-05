Должность в МИД России получил американский актер Стивен Сигал

Известный актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, основной задачей Сигала на новой должности станет содействие дальнейшему развитию отношений России и США в гуманитарной сфере.

В МИД также подчеркнули, что Сигал будет занимать «общественно-политическую должность», которая не предполагает денежного вознаграждения.

«В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — говорится в сообщении ведомства.

Сам Сигал заявил РИА Новости, что намерен сделать все возможное для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

Госдепартамент, в свою очередь, не стал комментировать назначение актера на эту должность.

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.