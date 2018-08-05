Сгорели две бани в дачных обществах «Дружба» и «Волна» в Бердске

Пожары в банях бердских дачных обществ произошли в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В ночь на 4 августа (в 2:26 по местному времени) в СНТ «Волна» произошел пожар в бане по адресу: ул. Зеленая, 7. В результате пожара огнем повреждена кровля баня , второй этаж. В 2:49 пожар был ликвидирован.

4 августа в 19:57 в СНТ «Дружба» загорелась баня на дачном участке №87 по ул. Дубовой. На чердаке бани огонь уничтожил строительный материал и крышу. В 20:22 пожар был ликвидирован.

На тушение обоих пожаров выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.