Должность в МИД России получил американский актер Стивен Сигал
Сгорели две бани в дачных обществах «Дружба» и «Волна» в Бердске
Покушение на президента Венесуэлы совершено в столице страны
Не цитировать Священное писание призывает РПЦ священников-видеоблогеров
Погибли 18 человек при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Сбил насмерть двух пешеходов «УАЗ Патриот» в Новосибирской области
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Не объявлял мораторий на аборты Минздрав
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Заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу хотят для россиян