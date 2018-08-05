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Покушение на президента Венесуэлы совершено в столице страны

Во время торжеств по случаю годовщины национальной гвардии взорвались дроны, начиненные взрывчаткой. Николас Мадуро и другие члены правительства не пострадали.(ВИДЕО)

5.08.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Покушение на президента Венесуэлы совершено в столице страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, 4 августа, совершено неудачное покушение. Телевидение оборвало трансляцию выступления главы государства.

Инцидент произошел на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Во время трансляции мероприятия сотни участников парада бросились от трибуны, а Мадуро и окружающие его люди резко посмотрели вверх.

По данным министерства коммуникаций страны, во время торжественной церемонии взорвались дроны, начиненные взрывчаткой, передают «Известия». Как уточнил глава госбанка «Бисентенарио дель Пуэбло» Мигель Перес Абад, венесуэльский лидер и члены руководства не пострадали.

Видео iz.ru

Что говорит Мадуро?

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил, что чувствует себя хорошо и еще более чем ранее убежден в необходимости продолжать революцию, передает ВВС.

Он также заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

Мадуро сообщил, что несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

«Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — заявил он.

«Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет», — цитирует Рейтер слова Мадуро.

Что говорят венесуэльские власти?

Министр связи Хорхе Родригес рассказал, что нападение произошло, когда Мадуро выступал по случаю 81 годовщины венесуэльской армии.

Два дрона со взрывчаткой взорвались недалеко от места, где стоял президент, заявил он.

Министр обвинил в покушении правую оппозицию: «После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу».

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей. «Мы не знали, что происходит […]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет», — заявил Хаслер Иглесиас из партии «Народная воля» в Венесуэле.

Инфляция 1 млн процентов

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Венесуэле на уровне 1 000 000% по итогам года. Об этом говорится в обзоре МВФ, которую подготовил Алехандро Вернер, глава департамента МВФ, отвечающего за западное полушарие.

«Мы прогнозируем взрыв инфляции до одного миллиона процентов к концу 2018 года, что указывает на то, что ситуация в Венесуэле похожа на Германию 1923 года или Зимбабве конца первого десятилетия 2000 годов»,— говорится в публикации.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле сопровождается гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости. В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбрался на второй срок.


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(4) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Мадуро, как настоящий латино-американский диктатор, устраивает шикарные парады на фоне полнейшей разрухе в стране и голодного населения, наш дорогой друг, надо бы России выдать ему очередной невозвратный кредит 8)

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  2. Эрвин

    И это нефтяная держава с 30млн населения. Хороший пример когда нет своего производства, а есть только жажда наживы от продажи нефти. К чему эту новость так транслируют? Думаю. в скором времени один маленький запуганный чекистик запретит дроны.

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    • Поросёнок Пётр

      Эта проблема давно уже решена, путём подавления сигналов спутниковой навигации в районе нахождения Солнцеликого, гушат и бездуховный GPS и православный Глонасс.

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  3. Поросёнок Пётр

    Вот ещё прекрасная новость про Венесуэлу, Россию-матушку и «ЗАО РПЦ» ;) Всё, как обычно…..деньги украдены, завод не построен. *PARDON*
    Выявлены новые злоупотребления при реализации многомиллиардного проекта по строительству Россией оружейных заводов в Венесуэле. Из материалов дела следует, что часть средств выводилась с помощью Екатеринбургской епархии РПЦ https://www.rbc.ru/society/03/08/2018/5b62c2ec9a79473bd5833af8?from=newsfeed

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