Погибли 18 человек при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Потерпевший крушение 4 августа в Красноярском крае Ми-8 столкнулся перед падением с другим вертолетом. По данным Росавиации, он задел по неустановленным причинам внешнюю подвеску вертолета, летевшего с грузом, передает Тайга.инфо.

«Два вертолета авиакомпании АО „ЮТэйр-вертолетные услуги“ выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел», — такова предварительная версия ЧП, опубликованная Росавиацией.

Вертолет упал утром 4 августа. Находившиеся на борту 3 члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Экипаж второго вертолета, по сообщению Росавиации, сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, никто не пострадал.

Специалисты отмечают, что полет проходил в простых метеоусловиях, без осадков. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы. На место авиапроисшествия вылетели заместитель руководителя Росавиации, начальник Управления инспекции по безопасности полетов и заместитель начальника Красноярского управления Росавиации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).