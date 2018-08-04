Сбил насмерть двух пешеходов «УАЗ Патриот» в Новосибирской области

В Каргате в результате дорожной аварии погибли два пешехода. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, смертельное ДТП произошло поздним вечером в пятницу.

3 августа в 23.45 у дома по улице Ленина в Каргате 57-летний местный житель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», совершил наезд на двух пешеходов. Мужчины в возрасте 53 и 44 лет от полученных травм скончались на месте.

-Как установили сотрудники полиции, погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель «УАЗ Патриот» управлял машиной в трезвом состоянии, — рассказали в полицейском ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины их участников.