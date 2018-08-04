Сбил насмерть двух пешеходов «УАЗ Патриот» в Новосибирской области
Поднял НДС до 20% президент Путин
Не объявлял мораторий на аборты Минздрав
Застрял головой в пластиковом круге от унитаза ребенок в Новосибирске
Заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу хотят для россиян
За «пятую точку» хватает женщин незнакомец на улицах Бердска
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Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
200 купюр по 5000 рублей и золото воры вынесли из квартиры в Микрорайоне Бердске
Ну вот, что и требовалось доказать. Всех поздравляю!
А после выборов в сентябре Дума быстренько проголосует за повышений пенсионного возраста во втором и третьем чтениях, после чего президент подпишет и этот закон. С 1 января 2019 года.
Ну и:
— Голосуя за единоросса Травникова, ты голосуешь за свою пенсию в 65 лет! Голосуй за Травникова!
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это не имеет ни какого значения.
ни для него ни для думы…
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тут другой вопросец как он собирается компенсировать убытки ротенбергам?
ндс подавляет торговую активность…
а тама платон с 30-ю процентами убытков с капитало вложений.
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потом жухнут по местным товарно денежным отношениям и
спросу пенсияберной реформой.
ну и пойдут с сумой по миру побираться.
в принципе туда им всем и дорога.
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хотя будет видимо забавно.
москва теплички с огурчиками на крышах..
грядочки в доль кремлевской стены.
и соловьев с лопаткой.
садют картоху..
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у нас и без того невероятно низкий платежный спрос населения, что сжимает внутренний рынок и убивает производство надежнее любого внешнего врага….
это повышение ндс настолько идиотское и преступное…
Косвенные налоги, такие как НДС, бьют больше всего по карманам населения с низкими доходами, и особенно если эти доходы фиксированы (субсидии, пенсии, тд). Экономически глупейший шаг, особенно если учесть огромные затраты на бесполезные вещи. Падает спрос, покупки, соответственно инвестиции упадут потом, начнутся банкротства предприятий, у которых упал спрос, безработица. Еще и цены должны повыситься, поскольку налоговый компонент возрос.
власть не хочет ничего менять в экономике, просто все затраты перекладывает на население …а вот олигархи выведены за скобки , их доходы священны и неприкосновенны — их и от налогов освобождают, и бюджетными деньгами спасают ,….
( кстати, 3 дня назад Игорь Сечин отказался возвращать в РФ валютную выручку «Роснефти». Бюджет теряет $64 млрд, курс рубля может упасть…)
закон о повышении НДС был принят Путиным всего лишь за месяц. С пенсионными решениями будет чуть подольше, но осенью примут и их. Власть перестала стесняться народа ,страну грабит и добивает по полной…
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Все очень смешно. Власть всех пугнула повышением пенсионного возраста. Пока всюду слышится рев недовольных (а кто может быть довольным?), протянут целый пакет законов, по сравнению с которым пенсионная реформа — детский лепет.
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А, голосуя за его оппонента, ты все равно голосуешь за президента и его правительство.
Товарищ, вспомни: вот вам молот, вот вам серп: это ваш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй, все равно получишь… мало.
По Хазину. Демократия — это некоторый мифический институт для удовлетворения амбиций гномиков, возомнивших себя значимыми.
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Встали с колен,стоим на цыпочках
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Угораздило родится тута в самой чудесной стране,вроде и ресурсов полно а люди жаднючие только о машне своей и думают,да как ближнему назаподлянить,да поржать потом,морды от жира трескаются,а детям больным по тв на памперсы собирают…»люди вы звери»…
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