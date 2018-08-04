Поднял НДС до 20% президент Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 24 июля, одобрен Советом федерации 28 июля, пишет Коммерсантъ.

Помимо повышения налога на добавленную стоимость закон устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.