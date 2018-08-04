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Поднял НДС до 20% президент Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20.

4.08.2018 Фото: Кремлин.ру 10 коммент.

Поднял НДС до 20% президент Путин

Владимир Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 24 июля, одобрен Советом федерации 28 июля, пишет Коммерсантъ.
Помимо повышения налога на добавленную стоимость закон устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.


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(10) Комментариев

  1. Вовочка

    Ну вот, что и требовалось доказать. Всех поздравляю!

    А после выборов в сентябре Дума быстренько проголосует за повышений пенсионного возраста во втором и третьем чтениях, после чего президент подпишет и этот закон. С 1 января 2019 года.

    Ну и:

    — Голосуя за единоросса Травникова, ты голосуешь за свою пенсию в 65 лет! Голосуй за Травникова!

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    • Аноним

      это не имеет ни какого значения.
      ни для него ни для думы…

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    • Аноним

      тут другой вопросец как он собирается компенсировать убытки ротенбергам?
      ндс подавляет торговую активность…
      а тама платон с 30-ю процентами убытков с капитало вложений.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      потом жухнут по местным товарно денежным отношениям и
      спросу пенсияберной реформой.
      ну и пойдут с сумой по миру побираться.
      в принципе туда им всем и дорога.

      Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      хотя будет видимо забавно.
      москва теплички с огурчиками на крышах..
      грядочки в доль кремлевской стены.
      и соловьев с лопаткой.
      садют картоху.. :-D

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    у нас и без того невероятно низкий платежный спрос населения, что сжимает внутренний рынок и убивает производство надежнее любого внешнего врага….
    это повышение ндс настолько идиотское и преступное…
    Косвенные налоги, такие как НДС, бьют больше всего по карманам населения с низкими доходами, и особенно если эти доходы фиксированы (субсидии, пенсии, тд). Экономически глупейший шаг, особенно если учесть огромные затраты на бесполезные вещи. Падает спрос, покупки, соответственно инвестиции упадут потом, начнутся банкротства предприятий, у которых упал спрос, безработица. Еще и цены должны повыситься, поскольку налоговый компонент возрос.
    власть не хочет ничего менять в экономике, просто все затраты перекладывает на население …а вот олигархи выведены за скобки , их доходы священны и неприкосновенны — их и от налогов освобождают, и бюджетными деньгами спасают ,….
    ( кстати, 3 дня назад Игорь Сечин отказался возвращать в РФ валютную выручку «Роснефти». Бюджет теряет $64 млрд, курс рубля может упасть…)
    закон о повышении НДС был принят Путиным всего лишь за месяц. С пенсионными решениями будет чуть подольше, но осенью примут и их. Власть перестала стесняться народа ,страну грабит и добивает по полной…

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  3. Аноним

    Все очень смешно. Власть всех пугнула повышением пенсионного возраста. Пока всюду слышится рев недовольных (а кто может быть довольным?), протянут целый пакет законов, по сравнению с которым пенсионная реформа — детский лепет.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Аноним

    А, голосуя за его оппонента, ты все равно голосуешь за президента и его правительство.
    Товарищ, вспомни: вот вам молот, вот вам серп: это ваш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй, все равно получишь… мало.
    По Хазину. Демократия — это некоторый мифический институт для удовлетворения амбиций гномиков, возомнивших себя значимыми.

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  5. Новый мэр

    Встали с колен,стоим на цыпочках

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  6. Аноним

    Угораздило родится тута в самой чудесной стране,вроде и ресурсов полно а люди жаднючие только о машне своей и думают,да как ближнему назаподлянить,да поржать потом,морды от жира трескаются,а детям больным по тв на памперсы собирают…»люди вы звери»…

    Thumb up 4 Thumb down 1

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