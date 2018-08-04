Не объявлял мораторий на аборты Минздрав

Минздрав РФ поддерживает акцию «Подари мне жизнь», но министерство не давало указаний относительно увеличения продолжительности так называемых дней тишины. Дается 48 часов на принятие решения о прерывании беременности.
В ведомстве подчеркнули, что никаких указаний на увеличение продолжительности «дней тишины» не было
Минздрав РФ поддерживает акцию «Подари мне жизнь», но министерство не давало указаний относительно увеличения продолжительности так называемых дней тишины. Закон предоставляет каждой женщине, решившей прервать беременность, «дни тишины» — от 48 часов до семи суток с момента обращения в медицинское учреждение, пишет ТАСС.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции «Подари жизнь», — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции». При этом в Минздраве отметили, что «акция носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что «региональные Минздравы и администрации роддомов в ряде субъектов РФ объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности, объясняя это участием в акции «Подари мне жизнь». В частности, по информации газеты, в Приморском крае с 31 июля по 3 августа введен запрет на аборты, который называют «дни тишины».
На сайте Фонда социально-культурных инициатив (организатора акции) говорится, что организация ежегодно проводит в городах и регионах России информационно-просветительскую акцию «Подари мне жизнь». «Она направлена не только на предотвращение абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций», — отмечается на сайте.
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Пока в стране демократия, абортам — быть. Аборты пришли в Россию с коммунистами, с ними они и уйдут. Нужно разврат с насилием запретить, а потом говорить о последствиях. Аборт — это воплощение скотства в повседневной жизни.
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