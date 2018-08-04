Застрял головой в пластиковом круге от унитаза ребенок в Новосибирске

3 августа в 13.00 в одном из домов по Красному проспекту в Новосибирске ребенок надел на голову пластиковый круг от унитаза. Родители вызвали спасателей, которые освободили трехлетнего мальчика от «капкана.» Как сообщили спасатели МАСС-54, в медицинской помощи он не нуждается.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.