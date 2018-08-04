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Утеряны ключи от авто, на ключах значок Lexus

Нашедшему вознаграждение. 89139173791

4.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Кристина:
Утеряны ключи от автомобиля, предположительно в районе бердского ГИБДД , на ключах значок Lexus и брелок в кожаном чехле. Нашедшему вознаграждение. 89139173791


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