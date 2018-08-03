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«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске

Деревья в лесу вблизи роддома вырубили, чтобы проложить асфальтированную дорожку. Под окнами бердского роддома начали создавать сквер. Его символом станет логотип с книжки «Мое солнышко».

3.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

Папина аллея возле роддома появится в августе в Бердске

Теперь бердчане смогут ходить по асфальтированной дорожке к роддому Бердска

Деревья в лесной зоне вблизи бердского роддома частично вырубили. Это понадобилось для того, чтобы можно было заасфальтировать дорожку, ведущую к зданию родильного отделения горбольницы. В августе работы по благоустройству аллеи будут закончены. Так как аллея сопряжена с улицей Лунной, то финансирование работ производится за счет программ «Комфортная среда» и «Безопасные и качественные дороги».

— Логотип, который расположен на книжке «Мое солнышко» (выпущена для рожениц ИД «БукЪвица» при поддержке спонсоров и мэрии Бердска — прим. ред.), немного изменят и расположат на входе в аллею и зданию роддома. Финансирование проекта имеет смешанную форму. Часть средств на реализацию проекта задействована из бюджета города, часть — спонсорская, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин.

— Под окнами роддома есть площадка облюбованная нашими молодыми и будущими папами. Они под окнами своих милых поздравляют с рождением малышей. Мы хотим эту площадку сделать «Папиной аллеей». Оформить и благоустроить ее деревянными скульптурами, которые сейчас выставляются на фестивале деревянных фигур. Сейчас объявлен Год семьи, поэтому тематика выставки семейная, — рассказал Евгений Анатольевич.

 

 


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«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

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