«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске

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Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы
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Яблоко: Местным единороссам стыдно людям в глаза смотреть из-за поддержки пенсионной реформы «Единой Россией»
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