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200 купюр по 5000 рублей и золото воры вынесли из квартиры в Микрорайоне Бердске

Вор взломал замок на входной двери. Владелец миллиона и ювелирных изделий обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

3.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

200 купюр по 5000 рублей и золото воры вынесли из квартиры в Микрорайоне Бердске

Бердские полицейские ищут воров, очистивших квартиру на миллион

1 августа в отдел МВД по Бердску с заявлением о краже обратился местный житель — у него украли 200 купюр номиналом 5000 рублей каждая, доллары, евро и ювелирные украшения. Оперативная группа полиции выехала на место преступления — в один из многоквартирных домов в Микрорайоне — и подтвердила факт кражи денег и золота.

Вор, совершивший крупную кражу, пока еще не найден. Сотрудники полиции проводят оперативно розыскные мероприятия. Уголовное дело данному факту возбуждено. Сотрудники полиции установили, что преступники совершили кражу посредством взлома дверного замка.

— Сумма причиненного ущерба составляет больше миллиона рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Владимир Васильевич отметил, что, если в квартире находится дорогостоящее имущество, то квартиру лучше сдать под охрану. Несмотря на то, что сейчас время отпусков, всплеска краж в Бердске не наблюдается, заявил подполковник Соколов.


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(2) Комментариев

  1. Михаил

    Поймать их и продать на органы, чтобы вернуть всё до копейки пострадавшему. А вообще, я думаю, что нужно ужесточать законы и вернуть смертную казнь, а то мы потом ещё должны их кормить, пока они сидеть будут. В рабство их всех на лесоповал, пока не сдохнут.

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  2. Александр

    Молодцы!

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