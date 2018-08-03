200 купюр по 5000 рублей и золото воры вынесли из квартиры в Микрорайоне Бердске

1 августа в отдел МВД по Бердску с заявлением о краже обратился местный житель — у него украли 200 купюр номиналом 5000 рублей каждая, доллары, евро и ювелирные украшения. Оперативная группа полиции выехала на место преступления — в один из многоквартирных домов в Микрорайоне — и подтвердила факт кражи денег и золота.

Вор, совершивший крупную кражу, пока еще не найден. Сотрудники полиции проводят оперативно розыскные мероприятия. Уголовное дело данному факту возбуждено. Сотрудники полиции установили, что преступники совершили кражу посредством взлома дверного замка.

— Сумма причиненного ущерба составляет больше миллиона рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Владимир Васильевич отметил, что, если в квартире находится дорогостоящее имущество, то квартиру лучше сдать под охрану. Несмотря на то, что сейчас время отпусков, всплеска краж в Бердске не наблюдается, заявил подполковник Соколов.