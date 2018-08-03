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Яблоко: Местным единороссам стыдно людям в глаза смотреть из-за поддержки пенсионной реформы «Единой Россией»

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Яблоко: Местным единороссам стыдно людям в глаза смотреть из-за поддержки пенсионной реформы «Единой Россией»

На пикет в Новосибирске выйдут яблочники и коммунисты, не согласные с продавливанием партией власти в Госдуме скандального закона о повышении пенсионного возраста. Оппозиционеры полагают, что референдум состоится.

3.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Яблоко: Местным единороссам стыдно людям в глаза смотреть из за поддержки пенсионной реформы Единой Россией

Гражданская активистка Светлана Каверзина

Сегодня, 3 августа, у Общественной приёмной партии «Едина Россия» в Новосибирске  (Красный проспект, 155) пройдёт пикет. Пикетчики, коих заявлено 10, хотят высказать отношение к поддержке партией власти в Государственной Думе проекта пенсионной реформы, предусматривающего повышения пенсионного возраста. Разрешенный пикет пройдет с 18.00 до 19.00.

Акцию протеста организовала лидер новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина. Как рассказала она «Курьер. Среда. Бердск», на пикет придут и коммунисты, которые тоже возмущены пенсионной реформой. По словам Каверзиной, далеко не все единороссы в этом вопросе солидарны с партией власти. В том числе и депутаты горсовета Новосибирска и регионального парламента от Советского района столицы Сибири.

Светлана Каверзина полагает, что пикет заинтересует новосибирцев:

— Когда мы проводили акцию в Советском районе, люди очень активно подходили, общались, высказывались. Мы собирали подписи к депутатам-единороссам, которые представляют Советский район — три в горсовете и два в заксобрании. Трое нам уже ответили. Два из них категорически против пенсионной реформа, один предлагает пересмотреть — не так кардинально поднять пенсионный возраст. Люди возмущены тем, что одна партия решила без всякого объяснения перекроить законы. Это неуважение к народу.

Каверзина полагает, что референдум по пенсионной реформе, на котором настаивает КПРФ, все-таки будет. В пользу этого по ее мнению говорит настроение ЦИК, готового помогать перформулировать вопрос для плебисцита. А референдум уже отменит все положения нового закона.

Но и сейчас, говорит Светлана Каверзина, единороссы на местах должны «давить на свою верхушку»:

-Что Москва сотворила с нашими местными депутатами — им стыдно людям в глаза смотреть!

Лидер новосибирского «Яблока» считает голосование на сессии горсовета Бердска 31 июля за протестное обращение к Путину звеном той же цепи. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», большинство единороссов воздержались от голосования за обращение к президенту с позицией против пенсионной реформы. Следом региональное отделение «Единой России» инициировало проверку контрольной комиссией того, как фракция партии власти в горсовете Бердска готовилась к сессии — видимо, плохо, раз всем составом не высказала публично своего мнения за повышение пенсионного возраста.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    » единороссам стыдно людям в глаза смотреть»
    да ладно ….разве у партийных есть совесть и честь?
    а партия крупной буржуазии никогда не отличалась человечностью вообще…цинизм запредельный…
    после этой реформы я их иначе как эсэсовцами и не зову ..
    истинные арийцы, верные своему гауляйтеру..)

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      Это…Стесняюсь спросить, а партии пролетариата «человечно» сотрудничать с либеральными яблочниками? *KISSING*

      Thumb up 1 Thumb down 6

      • Аноним

        Ну не всё же либеральным эсэсовцам из правительства с яблоками сотрудничать
        Знакомьтесь — Мень, Михаил Александрович, из правительства практически не вылезает.

        Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Да грите что угодно.
      Все уже реформу провели, вы такие особенные, нежные и ранимые что-ли. Зато это не мешает вам орать что в Казахстане пенсия уже выше нашей.

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  2. Аноним

    у нас сейчас нет нормальных партий вообще …
    но едросы это полное дно..)

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