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Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

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Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Владимир Захаров вступил в должность заместителя главы чуть больше месяца назад. Он готов ответить читателям «Курьер. Среда. Бердск» на волнующие их темы.

3.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

Собираем вопросы для вице мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Ответит на ваши вопросы вице-мэр Бердска Владимир Захров

Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сейчас находится в полномочиях нового заместителя мэра. Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.

В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич готов дать интервью «Курьер. Среда. Бердск» и ответить на вопросы, интересующие вас, наши читатели. Свои вопросы вице-мэру вы можете оставить в комментариях к этому материалу.


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(2) Комментариев

  1. Кристина

    Вопрос: Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения именно от грунтовых вод?

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Николай

    Хотелось бы задать вопрос Захарову:
    «Вы клятвенно обещали (в том числе на страницах газеты «Курьер.Среда.Бердск ) сделать дорогу в районе кладбища до майских праздников 2018 года, которую никто из руководителей города не может сделать более 20 лет?
    Как вас воспринимать? Как хозяина своего слова, который дал слово, а потом забрал обратно! «

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