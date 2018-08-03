Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сейчас находится в полномочиях нового заместителя мэра. Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.

В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич готов дать интервью «Курьер. Среда. Бердск» и ответить на вопросы, интересующие вас, наши читатели. Свои вопросы вице-мэру вы можете оставить в комментариях к этому материалу.