Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Ответит на ваши вопросы вице-мэр Бердска Владимир Захров
Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сейчас находится в полномочиях нового заместителя мэра. Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.
В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич готов дать интервью «Курьер. Среда. Бердск» и ответить на вопросы, интересующие вас, наши читатели. Свои вопросы вице-мэру вы можете оставить в комментариях к этому материалу.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Вопрос: Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения именно от грунтовых вод?
1 1
Хотелось бы задать вопрос Захарову:
«Вы клятвенно обещали (в том числе на страницах газеты «Курьер.Среда.Бердск ) сделать дорогу в районе кладбища до майских праздников 2018 года, которую никто из руководителей города не может сделать более 20 лет?
Как вас воспринимать? Как хозяина своего слова, который дал слово, а потом забрал обратно! «
0 0