Изнасиловал школьницу на спор жених во время мальчишника в Новосибирской области

22-летний житель села Жуланка Кочковского района Новосибирской области готовился к предстоящей свадьбе. Незадолго до неё молодожёны расписались в ЗАГСе — отмечать появление новой ячейки общества планировали через несколько дней.
По сложившейся традиции, молодой человек решил организовать с друзьями мальчишник. Компания села в «Жигули» и стала кататься по посёлку, употребляя спиртные напитки. Помимо троих парней, в салоне находилась 17-летняя девушка — ей нравился один из кавалеров, который вскоре покинул веселье. В машине остались три человека: жених, его 38-летний приятель и сама школьница.
Как пишет «КП-Новосибирск», молодые люди начали склонять девочку к сексу, но та выскочила из автомобиля. Мужчины уговорили её вернуться, солгав, что не будут трогать. «Насиловали по очереди. Причем, делали это на ходу – катаясь на автомобиле. Школьнице приходилось терпеть надругательства — угрожали убийством. Есть версия, что жениха спровоцировал старший приятель. Взял на слабо. На спор. Приятели еще и сняли насилие на видео», — пишет КП.
Спустя несколько дней 22-летнего сельчанина задержали практически на собственной свадьбе — намеченное торжество так и не состоялось. Его супруга планирует подать на развод, но сделать этого не может, так как муж находится под арестом. Отправился в изолятор и его 38-летний товарищ.
Сейчас обоим предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством группой лиц и в иных действиях сексуального характера. Дуэт признал вину лишь частично. Теперь их ждёт суд и если вина будет доказана — длительные сроки заключения.
«Порой мы теряем того человека, который хорошо относился, любил! Ну, что сделаешь. Это жизнь, и на ошибках учимся!» — написал несостоявшийся муж на свой странице в соцсети.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Вот урод!
6 5
Вот заливает .А зачем вернулась в машину? После домогательства против воли нормальная пулей полетит домой! Без раздумья сесть или нет в машину! А эта села. Это чтоб мамка не наругала придумала историю
3 7
В случившимся винить жертву — низко.
0 3
100% сказок наплела.Сесть с тремя выпивающими парнями в авто, да потом ещё после домогательств вернуться обратно. Уж очень с трудом верится, что она не знала на что идёт. А вот за то, что она не совершеннолетняя они точно получат по полной, было бы ей 18 был бы другой расклад.
2 2