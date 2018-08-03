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Изнасиловал школьницу на спор жених во время мальчишника в Новосибирской области

Насильника задержали на свадьбе. Молодая жена хочет подать на развод. Арестован и его товарищ, с которым по очереди насиловали девушку прямо во время поездки на «Жигулях».

3.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Изнасиловал школьницу на спор жених во время мальчишника в Новосибирской области

Вместо брачного ложа жених сейчас мнет нары ИВС

22-летний житель села Жуланка Кочковского района Новосибирской области готовился к предстоящей свадьбе. Незадолго до неё молодожёны расписались в ЗАГСе — отмечать появление новой ячейки общества планировали через несколько дней.

По сложившейся традиции, молодой человек решил организовать с друзьями мальчишник. Компания села в «Жигули» и стала кататься по посёлку, употребляя спиртные напитки. Помимо троих парней, в салоне находилась 17-летняя девушка — ей нравился один из кавалеров, который вскоре покинул веселье. В машине остались три человека: жених, его 38-летний приятель и сама школьница.

Как пишет «КП-Новосибирск», молодые люди начали склонять девочку к сексу, но та выскочила из автомобиля. Мужчины уговорили её вернуться, солгав, что не будут трогать. «Насиловали по очереди. Причем, делали это на ходу – катаясь на автомобиле. Школьнице приходилось терпеть надругательства — угрожали убийством. Есть версия, что жениха спровоцировал старший приятель. Взял на слабо. На спор. Приятели еще и сняли насилие на видео», — пишет КП.

Спустя несколько дней 22-летнего сельчанина задержали практически на собственной свадьбе — намеченное торжество так и не состоялось. Его супруга планирует подать на развод, но сделать этого не может, так как муж находится под арестом. Отправился в изолятор и его 38-летний товарищ.

Сейчас обоим предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством группой лиц и в иных действиях сексуального характера. Дуэт признал вину лишь частично. Теперь их ждёт суд и если вина будет доказана — длительные сроки заключения.

«Порой мы теряем того человека, который хорошо относился, любил! Ну, что сделаешь. Это жизнь, и на ошибках учимся!» — написал несостоявшийся муж на свой странице в соцсети.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Вот урод!

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  2. 123

    Вот заливает :-D .А зачем вернулась в машину? После домогательства против воли нормальная пулей полетит домой! Без раздумья сесть или нет в машину! А эта села. Это чтоб мамка не наругала придумала историю :-D

    Thumb up 3 Thumb down 7

  3. Михаил

    100% сказок наплела.Сесть с тремя выпивающими парнями в авто, да потом ещё после домогательств вернуться обратно. Уж очень с трудом верится, что она не знала на что идёт. А вот за то, что она не совершеннолетняя они точно получат по полной, было бы ей 18 был бы другой расклад.

    Thumb up 2 Thumb down 2

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