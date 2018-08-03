К 7 годам строго режима за избиение до смерти шумного гостя в Агролесе приговорил суд жителя Бердска

Приговором Искитимского районного суда в конце июля осужден 49-летний житель Бердска по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Судом признано доказанным, что 8 ноября 2017 года в Агролес Искитимского района, между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшему множественные удары кулаками в голову.

Потерпевшему, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причинено телесное повреждение, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью в виде единой тупой травмы головы с наступлением смерти.

Смерть потерпевшего наступила в Бердске в результате отека головного мозга, развившегося в результате причинения тупой травмы головы, сопровождающейся переломом черепа, ушибом головного мозга.

Осужденному по ч.4 ст.111 УК РФ с учетом его личности, смягчающих и отягчающих обстоятельств, состояния здоровья назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Искитимского района.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела против жителя Агролеса Евгения в апреле 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Свидетелями в суде выступали соседи Евгения, которые утверждали, что он порядочный человек, прекрасный семьянин и никаких преступлений не совершал. По их словам, погибший «алкоголик» сам упал со второго этажа в подъезде и после оказания ему помощи в бердской больнице умер на улице.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в ночь на 9 ноября. В двухэтажке в поселке Агролес под Бердском, как обычно, гуляла шумная компания — пили, шумели, громко включали музыку. В какой-то момент жители услышали звук падения тяжелого предмета. Когда все соседи выглянули из дверей, то увидели лежащим на полу в подъезде постоянного посетителя квартиры на втором этаже, которую местные обитатели иначе как притоном для бомжей и алкоголиков не называют.

— Все мы слышали и видели одно и то же. Сначала, примерно в 11 часов вечера 8 ноября был глухой удар. Все вышли, посмотреть, что случилось. А у Жени квартира ближе всех на первом этаже. Он раньше всех выглянул, увидел упавшего со второго этажа человека и начал его поднимать, — воспроизвел «Курьер. Среда. Бердск» события Юрий Родионов. — Женя помог ему подняться по лестнице наверх, в квартиру, где он до этого находился.

Родионов полагает, что произошел конфликт между старым и новым сожителями гостеприимной хозяйки:

— Сам он упал через низкие перила, женщина его толкнула или один из сожителей, я не знаю.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему оказали первую помощь и отпустили. Выйдя из приемного покоя, упавший скончался прямо на улице через несколько минут.

Утром 9 ноября в Агролес приехали полицейские. Хозяйка квартиры тут же обвинила Евгения во всех смертных грехах. Сделала она это, как полагает Родионов, чтобы отвести все подозрения от своих гостей или от себя. Или в отместку за то, что Женина супруга периодически вызывает полицию, чтобы утихомирить пьяных дебоширов.

Следствие не исключает того, что после включения громкой музыки сосед не выдержал и в состоянии аффекта избил одного из шумных гостей. Полагают, что пострадавшего сбросили со второго этажа или он упал во время драки, возможно, случайно.

Вероятно, суд учел свидетельства соседей и максимально смягчил наказание Евгению. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.