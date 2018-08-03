На 1244 ученика переполнены школы Бердска

Несколько сотен выпускников каждый год покидают школы Бердска
В ближайшие годы начнет активно вступать в брак и рожать детей поколение детей, рожденных в конце 90-х годов и в начале нулевых. Которое из-за сложных кризисных годов стало малочисленным, следовательно Россию ожидает демографически негативная ситуация. Пока же картина еще радужная — рожали и рожают дети, рожденные в середине и конце 80-х, начале 90-х. Поэтому пока места в детсадах и первых классах нарасхват. Не исключение и Бердске. Дефицит места в садиках — около 300 мест и переполненность школ в целом на 1244 ребенка. По словам заместителя главы Сергея Носова, проектная мощность 14 общеобразовательных организаций рассчитана на 11100 мест, а фактическая наполняемость в 2017/2018 году составила 12344 обучающихся. То есть на сегодня школы переполнены на 1244 ребенка.
Звонки звенят в две смены
-Учитывая положительную динамику демографического прогноза и миграционных потоков в Бердске, в общеобразовательных организациях прогнозируется дальнейший рост количества обучающихся, — рассказывает Носов.
Из 14 школ лишь две не обучают детей в две смены, оставшиеся 12 трудятся в две.
Какие меры принимаются для решения этой проблемы в Бердске? По уверениям чиновника, использованы все возможности оптимизации учебных кабинетов и перевода школьных площадей, ранее не задействованных, для организации учебных занятий. В 2018 году началось строительство новой школы на микрорайоне «Южный» на 1100 мест. По условиям контракта работы по строительству объекта закончат не позднее 20 декабря 2020 года.
Сколько учеников в каждой школе?
На какое количество учеников рассчитана каждая работающая школа в Бердске?И сколько учатся в них фактически?
Проектная мощность школы №1-1015 мест, фактически учатся 1098 человек.
Школа №2 -1140 мест, фактические учатся — 1157 человек.
Школа №3 -695 мест, фактически учатся — 772 человека.
Школа №4 — 540 мест, фактические учатся — 305 человек.
Школа №5 — 820 мест, фактически учатся — 1029 человек.
Лицей №6 — 1080 мест, по факту — 1021 человек.
Лицей №7 -400 мест, фактически — 947 человек.
Школа № 8 — 1300 мест, фактически учатся — 999 человек.
Школа № 9 -620 мест, фактически — 564 человека.
Школа №10 — 560 мест, по факту — 708 человек.
Школа №11 — 690 мест, фактически — 939 человек.
Школа №12 — 540 мест, по факту — 946 человек.
Школа №13-1100 мест, 1108 человек.
Экономический лицей — 600 мест, учатся 580 человек.
Наиболее переполнены школа №5, лицей №7, школа №11, школа №10, школа №12.
Недобор в школах — 4,8,9.
П цифрам видно, что наиболее востребован у бердчан лицей №7.
В первый класс в этом году пойдут 1511 учеников, что всего на 12 детей больше, чем пришли в школу в прошлом году — 1499.
Число первоклассников за последние годы примерно одинаково: в 2015
2016 годах порог первого класс переступили 1307 мальчиков и девочек, в 2016/2017 -1417.
По ссылке http://bskuo.ru/docs/ можно изучить регламенты и другие документы по работе учреждений образования Бердска.
Дефицит учителей становится национальной бедой.
Об этом «открытии» на прошлой неделе сообщила зам. председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Мониторинг, проведённый ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования», показал, что 39% школ испытывают нехватку или не имеют преподавателей по иностранному языку, 30% — по русскому языку и литературе, 26% остались без учителей начальных классов.
Может быть потому, что в 80% объявлений работодатели указали заработную плату всего в 16 000 руб.
С XXI века творчество из школы было убрано и заменено менеджментом, отчётностью, а потом и натаскиванием к олимпиадам и ЕГЭ. Количество отчётов, планов, программ ненормально большое. И главное — непредсказуемо. Что министр образования, что местные функционеры — придумывают новые отчёты и требуют их немедленно в любой день, в течение нескольких дней или даже часов. При этом зарплата учителя, что бы ни вещали с высоких трибун, мала.
https://newizv.ru/news/society/03-08-2018/von-iz-shkoly-defitsit-uchiteley-stanovitsya-natsionalnoy-bedoy
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