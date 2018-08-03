КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам КВАРТИРУ=45кв.м.-1950т.р.СРОЧНО/89134819144
Продам 2-х квартиру
продам
ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске

Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

200 купюр по 5000 рублей и золото воры вынесли из квартиры в Микрорайоне Бердске

Яблоко: Местным единороссам стыдно людям в глаза смотреть из-за поддержки пенсионной реформы «Единой Россией»

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Изнасиловал школьницу на спор жених во время мальчишника в Новосибирской области

Приплывший на Чукотку на лодке нелегал из США попросил политического убежища в России

На 1244 ученика переполнены школы Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


На 1244 ученика переполнены школы Бердска

Наиболее востребован у бердчан лицей№7, не хватает учащихся по проектной мощности в школах №4, 8 и 9. Лишь две школы из 14 не учатся в две смены.

3.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

На 1244 ученика переполнены школы Бердска

Несколько сотен выпускников каждый год покидают школы Бердска

В ближайшие годы начнет активно вступать в брак и рожать детей поколение детей, рожденных в конце 90-х годов и в начале нулевых. Которое из-за сложных кризисных годов стало малочисленным, следовательно Россию ожидает демографически негативная ситуация. Пока же картина еще радужная — рожали и рожают дети, рожденные в середине и конце 80-х, начале 90-х. Поэтому пока места в детсадах и первых классах нарасхват. Не исключение и Бердске. Дефицит места в садиках — около 300 мест и переполненность школ в целом на 1244 ребенка. По словам заместителя главы Сергея Носова, проектная мощность 14 общеобразовательных организаций рассчитана на 11100 мест, а фактическая наполняемость в 2017/2018 году составила 12344 обучающихся. То есть на сегодня школы переполнены на 1244 ребенка.

Звонки звенят в две смены
-Учитывая положительную динамику демографического прогноза и миграционных потоков в Бердске, в общеобразовательных организациях прогнозируется дальнейший рост количества обучающихся, — рассказывает Носов.
Из 14 школ лишь две не обучают детей в две смены, оставшиеся 12 трудятся в две.
Какие меры принимаются для решения этой проблемы в Бердске? По уверениям чиновника, использованы все возможности оптимизации учебных кабинетов и перевода школьных площадей, ранее не задействованных, для организации учебных занятий. В 2018 году началось строительство новой школы на микрорайоне «Южный» на 1100 мест. По условиям контракта работы по строительству объекта закончат не позднее 20 декабря 2020 года.

Сколько учеников в каждой школе?
На какое количество учеников рассчитана каждая работающая школа в Бердске?И сколько учатся в них фактически?

Проектная мощность школы №1-1015 мест, фактически учатся 1098 человек.

Школа №2 -1140 мест, фактические учатся — 1157 человек.

Школа №3 -695 мест, фактически учатся — 772 человека.

Школа №4 — 540 мест, фактические учатся — 305 человек.

Школа №5 — 820 мест, фактически учатся — 1029 человек.

Лицей №6 — 1080 мест, по факту — 1021 человек.

Лицей №7 -400 мест, фактически — 947 человек.

Школа № 8 — 1300 мест, фактически учатся — 999 человек.

Школа № 9 -620 мест, фактически — 564 человека.

Школа №10 — 560 мест, по факту — 708 человек.

Школа №11 — 690 мест, фактически — 939 человек.

Школа №12 — 540 мест, по факту — 946 человек.

Школа №13-1100 мест, 1108 человек.

Экономический лицей — 600 мест, учатся 580 человек.

Наиболее переполнены школа №5, лицей №7, школа №11, школа №10, школа №12.
Недобор в школах — 4,8,9.
П цифрам видно, что наиболее востребован у бердчан лицей №7.

В первый класс в этом году пойдут 1511 учеников, что всего на 12 детей больше, чем пришли в школу в прошлом году — 1499.
Число первоклассников за последние годы примерно одинаково: в 2015
2016 годах порог первого класс переступили 1307 мальчиков и девочек, в 2016/2017 -1417.

По ссылке http://bskuo.ru/docs/ можно изучить регламенты и другие документы по работе учреждений образования Бердска.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дефицит учителей становится национальной бедой.
    Об этом «открытии» на прошлой неделе сообщила зам. председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Мониторинг, проведённый ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования», показал, что 39% школ испытывают нехватку или не имеют преподавателей по иностранному языку, 30% — по русскому языку и литературе, 26% остались без учителей начальных классов.
    Может быть потому, что в 80% объявлений работодатели указали заработную плату всего в 16 000 руб.
    С XXI века творчество из школы было убрано и заменено менеджментом, отчётностью, а потом и натаскиванием к олимпиадам и ЕГЭ. Количество отчётов, планов, программ ненормально большое. И главное — непредсказуемо. Что министр образования, что местные функционеры — придумывают новые отчёты и требуют их немедленно в любой день, в течение нескольких дней или даже часов. При этом зарплата учителя, что бы ни вещали с высоких трибун, мала.
    https://newizv.ru/news/society/03-08-2018/von-iz-shkoly-defitsit-uchiteley-stanovitsya-natsionalnoy-bedoy

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика