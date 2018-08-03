На 1244 ученика переполнены школы Бердска

В ближайшие годы начнет активно вступать в брак и рожать детей поколение детей, рожденных в конце 90-х годов и в начале нулевых. Которое из-за сложных кризисных годов стало малочисленным, следовательно Россию ожидает демографически негативная ситуация. Пока же картина еще радужная — рожали и рожают дети, рожденные в середине и конце 80-х, начале 90-х. Поэтому пока места в детсадах и первых классах нарасхват. Не исключение и Бердске. Дефицит места в садиках — около 300 мест и переполненность школ в целом на 1244 ребенка. По словам заместителя главы Сергея Носова, проектная мощность 14 общеобразовательных организаций рассчитана на 11100 мест, а фактическая наполняемость в 2017/2018 году составила 12344 обучающихся. То есть на сегодня школы переполнены на 1244 ребенка.

Звонки звенят в две смены

-Учитывая положительную динамику демографического прогноза и миграционных потоков в Бердске, в общеобразовательных организациях прогнозируется дальнейший рост количества обучающихся, — рассказывает Носов.

Из 14 школ лишь две не обучают детей в две смены, оставшиеся 12 трудятся в две.

Какие меры принимаются для решения этой проблемы в Бердске? По уверениям чиновника, использованы все возможности оптимизации учебных кабинетов и перевода школьных площадей, ранее не задействованных, для организации учебных занятий. В 2018 году началось строительство новой школы на микрорайоне «Южный» на 1100 мест. По условиям контракта работы по строительству объекта закончат не позднее 20 декабря 2020 года.

Сколько учеников в каждой школе?

На какое количество учеников рассчитана каждая работающая школа в Бердске?И сколько учатся в них фактически?

Проектная мощность школы №1-1015 мест, фактически учатся 1098 человек.

Школа №2 -1140 мест, фактические учатся — 1157 человек.

Школа №3 -695 мест, фактически учатся — 772 человека.

Школа №4 — 540 мест, фактические учатся — 305 человек.

Школа №5 — 820 мест, фактически учатся — 1029 человек.

Лицей №6 — 1080 мест, по факту — 1021 человек.

Лицей №7 -400 мест, фактически — 947 человек.

Школа № 8 — 1300 мест, фактически учатся — 999 человек.

Школа № 9 -620 мест, фактически — 564 человека.

Школа №10 — 560 мест, по факту — 708 человек.

Школа №11 — 690 мест, фактически — 939 человек.

Школа №12 — 540 мест, по факту — 946 человек.

Школа №13-1100 мест, 1108 человек.

Экономический лицей — 600 мест, учатся 580 человек.

Наиболее переполнены школа №5, лицей №7, школа №11, школа №10, школа №12.

Недобор в школах — 4,8,9.

П цифрам видно, что наиболее востребован у бердчан лицей №7.

В первый класс в этом году пойдут 1511 учеников, что всего на 12 детей больше, чем пришли в школу в прошлом году — 1499.

Число первоклассников за последние годы примерно одинаково: в 2015

2016 годах порог первого класс переступили 1307 мальчиков и девочек, в 2016/2017 -1417.

По ссылке http://bskuo.ru/docs/ можно изучить регламенты и другие документы по работе учреждений образования Бердска.