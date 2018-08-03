Приплывший на Чукотку на лодке нелегал из США попросил политического убежища в России

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Ух ты! Уже к нам начинают бежать люди,вот дожились…!
Я же говорил,вспомнили,что из Америки к нам будут просится люди,вот вам и первая звездочка.
У них,то землятресения,то пожары,то наводнения — все у них,поэтому им это уже все надоело и они хотят к нам,где земли у нас море,а людей мало…
Человек —-
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не к нам а в китай.К стати давно.
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«…есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности»
Только сумасшедший мог бы на такое решиться, а другой псих его за это похвалить.
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Пешы правелна паруске! «Кстати»!
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