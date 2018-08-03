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Приплывший на Чукотку на лодке нелегал из США попросил политического убежища в России

Американец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в РФ, незаконно перейдя границу.

3.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 4 коммент.

Приплывший на Чукотку на лодке нелегал из США попросил политического убежища в России

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке, он попросил политического убежища, сообщил агентству «Интерфакс» в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

«Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданин США попросил предоставить ему политическое убежище на территории РФ. «В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — сказал источник.

В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.

Воздержались от комментариев и сотрудники представительства МИД РФ в Камчатском крае — ближайшего к Анадырю территориального органа МИД. «Территория Чукотского автономного округа юридически не относится к зоне ответственности камчатского представительства», — сказали в этом органе.

Источник: Интерфакс


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(4) Комментариев

  1. Человек

    Ух ты! Уже к нам начинают бежать люди,вот дожились…!
    Я же говорил,вспомнили,что из Америки к нам будут просится люди,вот вам и первая звездочка.
    У них,то землятресения,то пожары,то наводнения — все у них,поэтому им это уже все надоело и они хотят к нам,где земли у нас море,а людей мало…
    Человек —- *IN LOVE*

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  2. Гость

    Пешы правелна паруске! «Кстати»! :-D :P =-O

    Thumb up 0 Thumb down 1

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