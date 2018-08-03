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Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

А вы можете узнать своих родителей маленькими? Не всегда!

3.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

А вы можете узнать своих родителей маленькими? Не всегда! Мы запускаем новый фотомарафон «Угадай маму и папу». Идея в том, чтобы опубликовать целый альбом бердчан – мам и пап, которые сегодня сами стали уже родителями. Мы разместим их без подписей под изображением. А вы со своими детьми в этом большой проекте вместе будете искать себя, то есть вы-то точно знаете свою фотку, а сын или дочь – нет. Вот и пусть угадает! И будет такое семейное увлекательное занятие.

Ждем ваш снимок, высылая, конечно, сообщите свои имя и фамилию, сколько вам лет на фото. Высылать фото на bkurer@mail.ru с пометкой «Угадай маму и папу»! Осенью мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

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Весь сюжет: Фотомарафоны

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