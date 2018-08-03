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Штраф в 750 евро за непристойности в адрес женщин ввели во Франции

Уличные домогательства, в том числе устные, теперь караются законом. Противники закона считают, что он положит конец культуре ухаживания за девушками.

3.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Штраф в 750 евро за непристойности в адрес женщин ввели во Франции

Госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа уточнила, что за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф в размере от €90 до €750.

Французский парламент одобрил закон о введении штрафа за непристойности в адрес женщин. Об этом в эфире радиостанции Europe1 сообщила в четверг государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

По ее словам, в соответствии с новым законом за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф в размере от €90 до €750. «Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется», — заявила Шьяппа.

Как указала чиновница, новые меры последовали в ответ на инцидент, произошедший на прошлой неделе в Париже. Там молодую девушку ударили после того, как она попросила замолчать прохожего, свистевшего ей вслед.

Противники закона считают, что он положит конец культуре ухаживания за девушками. Однако, как подчеркнула Шьяппа, «необходимо установить четкий социальный запрет» и «прекратить эскалацию конфликта с самого начала».

Источник: ТАСС


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