Вода льется из подвалов частных домов по ул.Павлова. Какая тут борьба с ямой?

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Жизель купил права, а ездить не купил.
Если чо, у машины напротив водителя над педалями есть руль.
Научитесь им пользоваться.
Ямма в городе, увы, далеко не одна.
А так то да — в том месте нет ни ливневки, ни канав, ни дренажа.
И в межсезонье и в дожди там тоже печалька.
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Если бы дорога была сделана правильно, вода дождевая, талая и подвальная, уходила с неё на обочину и в колодцы.
А так есть, то что есть.
Счас ни один дорожник (из тех кто учился на дорожника, а не на великого швея) не помнит, когда у нас делали правильные дороги с разуклонкой , нормальным покрытием и ливневками, а не просто нашлепки из мазута и щебенки.
Про тротуары — это в этом городе и не при нашей жизни.
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