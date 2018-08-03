Вода льется из подвалов частных домов по ул.Павлова. Какая тут борьба с ямой?

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Дождя нет, а лужа стоит…. ЧУДО? Нет, дело рук человеческих!

Все начало лето автомобилисты мучились с ямой на повороте с Кр.Сибири на Павлова в сторону центра, объезжая ее по встречке. После нескольких публикаций в СМИ и многочисленных жалоб граждан эту яму кое-как заделали. Эта яма образуется в этом месте регулярно. Возможно причина в некачественном ремонте, а возможно в другом: в районе домов №28-30-32 по ул.Павлова максимально незаметно (в земле на уровне дороги) со стороны частного дома выведена труба, из которой практически постоянно льется вода. Видимо, выкачивают или из погреба или еще откуда-то.

Эта вода стекает вниз в сторону Кр.Сибири и образует постоянную лужу как раз там, где была эта дорожная яма. Даже в июле, когда долго не было дождей, здесь стояла вода. Только изредка здесь сухо. Сегодня опять вода льется из трубы. Машины «долбят» колесами эту лужу, так что, готовьтесь дорожники, скоро вы приедете снова здесь делать ремонт и так будет бесконечно.

Может, кто-нибудь из ЖКХ приедет посмотреть на то, как хозяин дома принимает участие в разрушении дороги, подскажет ему другой способ избавиться от воды на участке и обяжет убрать сливную трубу. Хотя после того как в Бердске текли фекальные реки, заметка о постоянном ручейке воды на дороге вряд ли кого заинтересует, а лишь даст повод любителям писать негативные комментарии ко всем заметкам.