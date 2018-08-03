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Законно вырубают сосны в районе стадиона «Авангард» в Бердске?

Вместо сухих и больных деревьев в лесу рубят здоровые сосны, переживают бердчане, подозревая, что рубка ведется незаконно.

3.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Назарик 2 коммент.

Законно вырубают сосны в районе стадиона Авангард в Бердске?

Читатель «Курьер. Среда. Бердск.» сообщил сегодня, 3 августа, что в районе стадиона «Авангарда» за дачами производится массовая вырубка леса. По словам бердчан, вырубают не сухие, больные деревья, а «прекрасные, здоровые сосны».

— После себя рубщики оставляют разбитую колею, вывороченные кустарники и кучи срубленных веток. Кто позволил уничтожить наш лес? — возмущается читатель «Курьер. Среда. Бердск» Назарик.

На момент публикации материала не удалось получить комментарии лесхоза или чиновников мэрии о законности происходящего в лесу Микрорайона.

Подробности — в ближайшее время.

 


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(2) Комментариев

  1. Гость

    О5 «санитарно рубят» для своих пилорам?! Когда их уже посадят?! Со всех сторон лес вырубают! Защитнички леса, мля! 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Как так

    Гнать надо Шерстобитову за такую санитарную рубку и весь Лесхоз куда подальше

    Thumb up 2 Thumb down 0

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