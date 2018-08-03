Законно вырубают сосны в районе стадиона «Авангард» в Бердске?

Читатель «Курьер. Среда. Бердск.» сообщил сегодня, 3 августа, что в районе стадиона «Авангарда» за дачами производится массовая вырубка леса. По словам бердчан, вырубают не сухие, больные деревья, а «прекрасные, здоровые сосны».

— После себя рубщики оставляют разбитую колею, вывороченные кустарники и кучи срубленных веток. Кто позволил уничтожить наш лес? — возмущается читатель «Курьер. Среда. Бердск» Назарик.

На момент публикации материала не удалось получить комментарии лесхоза или чиновников мэрии о законности происходящего в лесу Микрорайона.

Подробности — в ближайшее время.