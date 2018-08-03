К 7 годам строго режима за избиение до смерти шумного гостя в Агролесе приговорил суд жителя Бердска
Возвращение должности первого вице-мэра Бердска депутаты срочно сняли с обсуждения
Штраф в 750 евро за непристойности в адрес женщин ввели во Франции
Законно вырубают сосны в районе стадиона «Авангард» в Бердске?
Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Ввести запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года требует «Справедливая Россия»
От удара в опору моста загорелась Toyota Ist на «Речном вокзале» в Новосибирске
Отказ от алкоголя приводит к деменции
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Прокуратура: Не торгует информацией о трупах «скорая» ЦГБ Бердска
О5 «санитарно рубят» для своих пилорам?! Когда их уже посадят?! Со всех сторон лес вырубают! Защитнички леса, мля!
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Гнать надо Шерстобитову за такую санитарную рубку и весь Лесхоз куда подальше
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