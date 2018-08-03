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Все для людей: остановка у СНТ «Заречное» запрещена

Спасибо нашей администрации….

3.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала дачница:
В нашем городе делается «всё для людей ! СНТ «Заречное» остановка запрещена. Власти считают, что можно ходить пешком. Полезно для здоровья… Так было удобно, когда 7 останавливалась, теперь же приходится ходить до совхоза, что не всегда легко, учитывая, что тяжелые сумки несешь с дачи. Спасибо нашей администрации….


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