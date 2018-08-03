Возвращение должности первого вице-мэра Бердска депутаты срочно сняли с обсуждения

Накануне сессии, которая прошла 31 июля, горсовета Бердска с повестки экстренно снял вопрос о восстановлении в структуре исполнительной власти должность первого вице-мэра. В мае этого года депутатам было предложено исключить эту должность из Устава города. Такое предложение народные избранники приняли критично, предложенную инициативу — не поддержали. Однако исключили должность первого заместителя главы из структуры администрации города.

Вернуть эту должность снова предложили депутаты Бердска, но вопрос исключили из повестки прямо перед сессией. Заместитель начальника управления делами мэрии Бердска Марина Лаптева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что вопрос был снят по рекомендации профильного депутатского комитета — по законности, так как посчитали, что этот вопрос требует доработки.

Депутаты проголосовали за изменение структуры в мае, исключив должность первого заместителя. Спустя пару месяцев народные избранники снова подошли к изменению своего решения, но уже с осторожностью. Сейчас чиновники мэрии приходят к пониманию, нужна ли эта должность вообще.

— Решение, на какую сессию этот вопрос будет вынесен, пока не принято. В ходе доработки вопроса, вынесенного на сессию, проходят разные этапы обсуждения, приходит понимание, утратил ли он свою актуальность, — пояснила Марина Викторовна.

Возможно, в повестке сентябрьской сессии депутатов снова появится вопрос о восстановлении должности первого заместителя главы Бердска. Часть депутатов склонны к этому, считая, что на мэра ложится слишком большая нагрузка.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на июльской внеочередной сессии депутаты утвердили новую структуру администрации с тремя заместителями главы. Вице-мэром по экономическим вопросам стала Жанна Шурова, должность взама по строительству и городскому хозяйству занял Владимир Захаров, Сергей Носов сохранил пост заместителя по соцполитике.