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Ввести запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года требует «Справедливая Россия»

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Ввести запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года требует «Справедливая Россия»

СР: необходимо отменить все эти баллы, обязательную накопительную часть пенсии. Пенсия должна зависеть только от трех параметров – возраст, заработок и особые условия труда.

3.08.2018 Фото: Kremlin.ru Нет комментариев

Ввести запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года требует Справедливая Россия

Депутаты фракции «СР» предложили поправки, исключающие повышение пенсионного возраста

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме Сергей Миронов совместно с коллегами по фракции Михаилом Емельяновым и Олегом Шеиным подготовил поправки к принятому Госдумой в первом чтении правительственному законопроекту о пенсионной реформе и направил их сегодня в Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, назначенный ответственным за доработку документа ко второму чтению.

Из разработанного правительством проекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» предлагается исключить всякое упоминание о повышении пенсионного возраста и установить запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 1 января 2035 года.

Особо отмечена недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.

Сергей Миронов и его коллеги предлагают также установить норму о полноценной индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров; включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет и ввести ограничения на участие в государственных закупках для компаний, привлекающих нелегальный труд.

Кроме того, внесена поправка о том, чтобы перенести вступление в силу разработанного Правительством законопроекта с 1 января 2019 года на 1 января 2035 года.

Пакет поправок направляется в субъекты Российской Федерации, чтобы члены фракций СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подавали их от своего имени в своих Законодательных Собраниях.

Думская фракция «СР» проголосовала категорически против законопроекта о повышении пенсионного возраста, когда он 19 июля рассматривался Государственной Думой в первом чтении.

Сергей Миронов неоднократно заявлял, что настаивает на приоритетном рассмотрении альтернативного законопроекта фракции «СР» «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации», который был внесен в Госдуму практически одновременно с правительственной инициативой.

«Нам нужна настоящая пенсионная реформа, которая поможет людям, – сказал Сергей Миронов, выступая 27 июля на завершившем весеннюю сессию пленарном заседании парламента. – И хочу еще раз напомнить предложения нашей фракции в этой сфере. Первое: должен быть мораторий на повышение пенсионного возраста. Второе: необходимо отменить все эти баллы, обязательную накопительную часть пенсии. Пенсия должна зависеть только от трех параметров – возраст, заработок и особые условия труда. В страховой стаж при начислении пенсии должны засчитываться периоды по уходу любого из родителей за ребенком и время обучения в вузах».

Источник: СР


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