От удара в опору моста загорелась Toyota Ist на «Речном вокзале» в Новосибирске

В ночь на 3 августа на улице Большевистской рядом с Октябрьским мостом в Новосибирске произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. По свидетельству очевидцев в соцсетях, Toyota Ist на большой скорости ехала со стороны центра в направлении Первомайского района, водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в ограждение.

В результате удара машина сразу загорелась. Водителя, получившего травму головы, удалось спасти из горящего автомобиля очевидцам происшествия. Позднее он был госпитализирован врачами скорой помощи.

В результате удара загоревшаяся «Тойота» сильно деформировалась и развернулась на 180 градусов, передает АСТ-54.

По сообщениям очевидцев, помимо ожогов, водитель получил также травму головы. На месте происшествия работали пожарные, медики и полицейские. О возможном алкогольном или наркотическом опьянении водителя ничего не сообщается.