Отказ от алкоголя приводит к деменции

Антиоксиданты в составе некоторых алкогольных напитков или связанное с употреблением алкоголя увеличение уровня «хорошего холестерина» могут оказать положительное влияние на здоровье сердца
Умеренно пьющие люди реже страдают деменцией, чем трезвенники. Об этом заявили ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) и университетского колледжа в Лондоне, пишет The Times со ссылкой на BMJ.
Специалисты исследовали состояние здоровья более девяти тысяч британцев. В начале исследования все испытуемые были в возрасте от 35 до 55 лет. Им предложили ответить на вопросы об употреблении алкоголя в период с 1985 по 1993 год. На момент публикации исследования в группе были 397 человек с деменцией, диагностированной в среднем возрасте 76 лет.
Ученые учитывали возраст, пол, профессиональный статус, образование, этническую принадлежность и прочие факторы. В ходе исследования они выяснили, что риск развития деменции у трезвенников оказался на 50% выше, чем у употребляющих алкоголь в рамках рекомендуемого в Великобритании максимума — до шести пинт пива или шести бокалов вина в течение недели.
Кроме того, у трезвенников оказался выше шанс развития кардиометаболических расстройств, включая инсульты, ишемические болезни сердца и диабета. Ученые полагают, что это может иметь связь с риском развития деменции.
По данным издания, антиоксиданты в составе некоторых алкогольных напитков или связанное с употреблением алкоголя увеличение уровня «хорошего холестерина» могут оказать положительное влияние на здоровье сердца. Проведенное в феврале исследование показало, что употребление алкоголя в малых дозах способно снизить уровень воспаления и помочь мозгу очиститься от вредных веществ, в том числе белков бета-амилоидов, связанных с развитием деменции.
В то же время ученые не исключают, что некоторые трезвенники не употребляют алкоголь из-за проблем со здоровьем. Исследоватетил считают, что это может затруднить интерпретацию связей между употреблением алкоголя и состоянием здоровья. Также авторы исследования подчеркивают, что необходимо учитывать и отрицательные последствия употребления алкоголя.
Напомним, ученые Университета Маккуори в Сиднее провели многолетнее исследование и выяснили, какие именно негативные последствия несет употребление алкоголя.
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