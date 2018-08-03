Прокуратура: Не торгует информацией о трупах «скорая» ЦГБ Бердска

Морг в Бердске расположен в больничном городке Микрорайона
В Бердске периодически появляется информация о продаже похоронным компаниям информации об умерших людях. В июне «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что якобы правоохранители проверяли отделение скорой помощи бердской горбольницы на предмет «торговли сведений о трупах». Ведь медики «скорой» и полицейские первыми узнают о смерти человека — как криминальной, так и естественной.
Однако информация не нашла своего официального подтверждения. Ни одно из силовых ведомств — СКР, ФСБ, МВД — не проводило проверку в ЦГБ Бердска. Как и прокуратура.
В прокуратуре Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что в надзорном ведомстве «отсутствует информация о фактах сообщения работниками ГБУЗ НСО «Бердская городская больница» данных о смерти физических лиц в ритуальные службы города». Поэтому прокуратура проверку в ЦГБ не проводила — нет оснований.
Между тем слухи возникают не на пустом месте. То и дело появляются сообщения о приговорах полицейским, «торговавшим смертями». В Новосибирске за 2018 год было два таких случая. В начале февраля суд приговорил к 4,5 года условно и штрафу в 250 тыс. рублей помощником оперативного дежурного управления МВД по Новосибирску.
По долгу службы он получал персональные данные умерших людей и начал продавать эту информацию ритуальным агентствами, которые оперативнее делали свой бизнес .Следствию известно о 24 эпизодах передачи сведений о смерти граждан, в которых был замешан прапорщик. За каждую «мертвую душу» он брал примерно 7,8 тыс. рублей.
В конце февраля суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему майору полиции за продажу информации об умерших сотрудникам похоронных служб. За время работы начальником смены дежурной Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 135 тыс. рублей.
«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, как в Бердске две ритуальные компании, оперативно и одновременно приехав «за трупами», не стесняясь заявляли, что получили информацию из «скорой».
Сотрудники скорой помощи даже на условии анонимности отказываются говорить, кто в их отделении может разглашать информацию о смертях. Лишь один человек допускает, что такая ситуация возможна — что «скорая» сотрудничает с какими-то ритуальными организациями.
— В скорой помощи информация об умерших вообще ни для кого не закрыта, — говорит собеседник. — Это может сделать любой от санитара-практиканта до руководителя.
Другой сотрудник бердского здравоохранения подтверждает, что нередко «ритуалки» приезжают чаще «скорых». Он предполагает, что у одного агентства есть связи в «скорой», а у другого — в полиции. Только так можно объяснить, что они приехали почти в одно время.
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А провести проверку по прочитанной информации из СМИ они не могут? Ведь ни для кого не секрет, что ритуалка приезжает быстрее скорой и милиции…
Когда у людей случается такое горе никому и в голову не придет бежать по факту случившегося в прокуратуру, мол, проверьте, почему к нам ритуалка приехала быстрее скорой.
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информация не нашла своего подтверждения потому что проверок не проводилось, а не потому что не торгуют сведениями…
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по поводу того, что ритуалка приезжает быстрее, у меня имеются свои соображения… у меня, когда муж умер, тоже так было. Так вот главный вопрос — кто в Бердске обязан осуществлять доставку трупа в морг для вскрытия? Доставка ритуальным агентством стоит около 2000 рублей. Мне тогда сказали, что ни скорая, ни милиция доставку трупа в морг не делают. А если, скажем, находится неопознанный труп — кто его в морг увозит? Не может такого быть, чтобы ни скорая, ни милиция не были обязаны этого делать. А если у семьи нет средств на оплату доставки умершего, или родственников вообще нет?
Тут я задумалась — а может потому скорая и сливает информацию ритуалке, чтобы самим труп не везти и ритуалке дать заработать?
Должен ли кто-то бесплатно доставлять труп для вскрытия в морг, или эта «услуга» попросту навязана родственникам умершего?….
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