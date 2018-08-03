Туристический маршрут «Школы выживания» проходит через Бердск под контролем МЧС

Спасатели призывают туристов регистрировать свои маршруты. В данный момент на контроле в главке МЧС России по Новосибирской области находятся две туристические группы, маршруты, которых проходят по водным объектам вдоль берегов Обского моря.

В состав группы туристов «Школа безопасности» входит 21 человек, из них 15 детей. 30 июля группа выдвинулась из Новосибирска и следует по маршруту «с. Пайвино — д. Кинтереп — с. Березово — д. Старососедово — с. Усть-Чем — Новосибирск». Вчера вечером группа находилась около с. Кинтереп Маслянинского района. Контроль за движением туристов осуществляют сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Также под присмотром аварийно-спасательной службы Новосибирской области находится вторая группа туристов из Искитима.

11 человек, 6 из которых дети, движутся по маршруту «Искитим — Бердский залив — Бердская коса — о. Атамановский — Боровские острова — Новопичуговские острова — о. Елбань — о. Хреновый — о. Тань-Вань — Обской залив — Искитим». По состоянию на вечер 2 августа группа находится в районе с. Быстровка Искитимского района. В пятницу группа пересечет границу Бердска.

Движение по маршрутам проходит без происшествий.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, что, планируя туристический маршрут с высоким уровнем риска (сплавы, пересечение горной или труднопроходимой местности) еще до начала путешествия необходимо уведомить о запланированном походе аварийно-спасательные службы, на территории которых проложен маршрут.

При регистрации необходимо сообщить:

— планируемое количество туристов в группе;

— фамилию, имя, отчество, контактные телефоны руководителя группы (гида, проводника);

— сроки начала и окончания мероприятия, маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.

Согласовать со спасателями контрольное время выхода на связь для доклада о состоянии дел в туристической группе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте проинформировать аварийно-спасательные службы и следовать их указаниям.

При использовании маломерных судов на водных объектах все лица, находящиеся на них, должны быть одеты в спасательные жилеты.

Для информации

Аварийно-спасательная служба Новосибирской области: 8(383)218-22-32, Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России: 8(38341)2-41-88. Аварийно-спасательная служба Новосибирска: 8(383)231-06-49.