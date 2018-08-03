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По суду прокуратура добилась от власти нормативного содержания дорог Новосибирска

Бездействие власти в части признаны не законными. Суд обязал привести в соответствие ГОСТу автодороги, остановки и тротуары. Трое сотрудников ГИБДД понесли дисциплинарное наказание.

3.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

По суду прокуратура добилась от власти нормативного содержания дорог Новосибирска

Дорога под Бердском не отвечает никаким нормативам

Прокуратура Новосибирска проверила исполнение законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, сообщили сегодня, 3 августа, в облпрокуратуре.

Прокуратура города проверила исполнение мэрией города законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения.

Проверки проведены с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по Новосибирску с выездами на автомобильные дороги общего пользования, на которых осуществлены работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по местам концентрации дорожно-транспортных происшествий по всем 10 районам Новосибирска.

По результатам проверки выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог, требований технического регламента «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТов.

Основное внимание обращено на остановки общественного транспорта, дорожную разметку, дорожные знаки, пандусы для движения пешеходов с детскими колясками и инвалидов, тротуары, разрушение дорожного полотна, ограждения перильного типа.

Прокуратурой дана оценка работы Отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску в сфере осуществления дорожного контроля. Прокуратурой города и.о. начальника УМВД России по Новосибирску внесено представление, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В июне 2018 года прокуратура предъявила в суд заявление о признании бездействия мэрии города незаконными и об обязании привести в соответствие с требованиями ГОСТ автомобильные дороги, остановки общественного транспорта и тротуары.

Требования прокурора города удовлетворены.


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