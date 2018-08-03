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Учителей обяжут вычислять детей-агрессоров в школах

Эксперты отмечают, что воспитательная роль школы важна, но призывают не перекладывать на преподавателей работу психологов.

3.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Учителей обяжут вычислять детей агрессоров в школахРоссийским учителям рекомендовали выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, и направлять их активность в «социально полезное русло». Кроме того, педагогам предлагают помочь подросткам самореализоваться и определиться с будущей профессией. Такие методические рекомендации Минпросвещения разослало в регионы для распространения в учебных заведениях. Эксперты отмечают, что воспитательная роль школы важна, но призывают не перекладывать на учителей работу психологов.

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов. Документ поможет определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию, рассказали «Известиям» в ведомстве. Рекомендации, с которыми ознакомились «Известия», подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей для распространения в школах.

Не только явная агрессия по отношению к окружающим, но и ситуации, когда ребенок живет в неблагополучной семье, разочарован во взрослых, чувствует социальную несправедливость, у него низкая успеваемость, он не общается с одноклассниками, — повод взять подростка под особый контроль, указано в рекомендациях. Таких учеников нужно максимально вовлечь в школьную жизнь, постараться стать другом ребенку.

Кроме того, необходимо «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию», «направлять активность» в социально полезное русло, «оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении», обеспечить условия «для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности». Также можно провести общие мероприятия, сблизив весь класс, в том числе тех детей, против которых направлена агрессия одноклассников.

Чтобы определить, в чем причина агрессии, педагогам рекомендуют провести диагностику. В том числе необходимо отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети, изучить уровень развития ребенка (совместно с психологами), определить его интересы.

Рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей», пояснили «Известиям» в Минпросвещения.

Многие педагоги занимаются подобной работой всю жизнь, отметил директор столичного Центра образования №1 09 Евгений Ямбург. Классные руководители и сегодня следят за взаимоотношениями детей, работают с их семьями. Рекомендации могут лишний раз послужить напоминанием о том, что педагог должен заниматься не только учебной, но и воспитательной работой.

Профессионально работать с подростковой агрессией может психолог, который необходим в каждой школе, отметил врач-психотерапевт Александр Федорович. Важно не перекладывать эту работу на педагогов, поскольку их компетенции в области воспитания не всегда достаточно высоки, полагает он.

О том, что в каждой школе должен быть психолог, сказано в концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года. Документ был утвержден Минобрнауки в прошлом году. Тогда в ведомстве сообщали, что в системе образования работают более 38 тыс. таких специалистов. Но ими обеспечены максимум треть детсадов и около половины школ.

Как ранее сообщали «Известия», после того как в этом году произошло несколько нападений подростков на школы, в правительстве создали межведомственную группу по профилактике преступности среди подростков. В нее вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН, профессиональные медиаторы и другие эксперты. Уже сформулировано несколько предложений. Например, планируется провести по всей России анализ криминологической обстановки в среде несовершеннолетних.

Источник: Известия


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