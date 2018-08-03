Медзаключения психбольным наркоманам за 25 тыс. рублей продают в Бердске и Искитиме

Доски объявлений многоквартирных домов Бердска и Искитима пестреют рекламой, которая гарантирует выдачу санитарных книжек, помощь в прохождении медкомиссий на получение водительских прав людям, состоящим на учете у нарколога и психиатра. В соответствии с законом РФ человек, состоящий на учете у этих врачей, не может садиться за руль.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Искитима Ольга, юрист по образованию. Она рассказала, что искитимская улица Индустриальная на протяжении двух недель обклеена подобными объявлениями. Расклейки с призывами о помощи ссылаются на один и тот же телефонный номер.

— Это 100% какая-то мошенническая схема. За руль садят наркоманов и людей с психическими расстройствами. С липовыми санкнижками может кто угодно стоять за прилавком. Такие продавцы могут являться носителями любых заразных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. Зачем здоровому человеку прибегать к подобным услугам? — возмущается Ольга.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» позвонил по указанному номеру в объявлении и убедился — невозможное становится возможным, ели в кармане есть лишние 25 000 рублей.

— Услуга стоит 25 000 рублей. Нужно взять бланк в клинике Новосибирска на ул. Никитина, пройти окулиста. Потом вы позвоните, мы встретимся, заберем бланк и оплату. После чего мы вам выдадим заключение врачей нарколога и психолога, — сообщил мужчина на другом конце провода.

Он заверил, что проблем с купленным медзаключением при получении водительских прав не возникнет.

— За два месяца мы выдали 12 медицинских заключений, все нормально, — успокоил рекламодатель.

После уточняющих вопросов выяснилось, что с учета у нарколога и психиатра потенциальный клиент снят не будет. Продавец санкнижек и медицинского заключения рассказал, что данную справку получить по месту регистрации трудно. Предприимчивый бизнесмен поведал, что областное медицинское учреждение может выдать положительное заключение врачей.

Замначальник отдела МВД по Бердску Сергей Волгин рассказал «Курьер. Среда.Бердск», что по данному факту заявлений в полицию не поступало. По его мнению схема выдачи медицинских документов «проблемным» клиентам действительно является мошеннической.

— После публикации материала, мы проведем проверку по данному факту, — заявил Сергей Волгин.

12 человек, состоящие на учете у нарколога и психиатра, уже находятся за рулем и представляют потенциальную опасность для участников автомобильного движения и пешеходов.