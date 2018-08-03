609 луп для губернаторских выборов закупает избирком Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области объявила тендер на поставку 609 луп для проведения досрочных выборов губернатора региона, говорится в материалах на портале госзакупок.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в избиркоме, увеличительные стекла будут использоваться избирателями с ограниченными возможностями и слабым зрением.

Пятикратные лупы, необходимые для участковых комиссий, должны иметь диаметр от 89 до 91 мм. «Лупы поставляются в пластиковом корпусе черного цвета, линзы стеклянные, снабжены ручкой округлой формы. Оправа линзы выступает за края, предупреждая механические повреждения при движении лупы по поверхности», — говорится в документации. Максимальная цена контракта указана в размере 65,97 тыс. руб.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за кресло главы региона поборются четыре кандидата: врио губернатора Андрей Травников от «Единой России», депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев, директор по развитию в Центре правовой помощи Георгий Михайлов от партии «Народный альянс» и вице-спикер заксобрания региона Анатолий Кубанов от «Справедливой России».