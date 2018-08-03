Трех сестер по подозрению в убийстве отца арестовали в Москве

Останкинский суд Москвы выдал санкции на арест трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы из-за жестокого обращения, в ближайшее время им предстоит психиатрическая экспертиза.

Срок ареста установлен до 28 сентября, все это время арестованные проведут в московском СИЗО-6, если только их не повезут в Институт имени Сербского. Там специалисты оценят, насколько вменяемыми были девушки на момент совершения преступления.

Заседания прошли в закрытом режиме, чтобы защитить честь и достоинство обвиняемых, поэтому новых подробностей не сообщается.

Заседания суда

Поддержать девушек в суд пришли родственники и друзья, но увидеть их у родных не получилось: в зал к младшей, еще несовершеннолетней, не пустили никого. Для двух старших сделали исключение — на несколько минут запустили журналистов для протокольной съемки перед заседанием, но телеоператоры заняли все свободное пространство и друзья даже не смогли помахать арестованным из-за их спин.

Судья на заседании допросила несколько человек по характеризующим обстоятельствам. По их словам, девушки выглядели «очень грустными и потерянными».

Защита просила ограничиться домашним арестом, но доводы адвокатов суд не убедили.

Психиатрическая экспертиза

Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил РИА Новости, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых. «Психиатрическая экспертиза еще не назначена, но следствие обязательно ее проведет», — сказал адвокат.

По его мнению, они действовали осознанно. «Это только гриппом все вместе болеют, с ума они вместе сойти не могли», — считает он.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников пояснил РИА Новости, что экспертиза, скорее всего, пройдет в Институте Сербского и будет стационарной. «Несовершеннолетних, как правило, помещают в СИЗО № 6, там хорошие камеры, хорошие условия», — добавил он.

По словам адвоката, согласно регламенту, девушкам предстоит жить в камере с другими обвиняемыми в убийстве и тяжких преступлениях. «Но мы возьмем их под повышенный контроль, никто их пальцем не тронет», — отметил он.

Квалификация

Ранее в СК сообщили, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство без отягчающих обстоятельств»). Наказание по ней составляет от шести до 15 лет лишения свободы.

Однако в суд материалы пришли уже с обвинением в ужесточенной редакции. Согласно представленным материалам, сестрам вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство в составе группы лиц»).

Такая квалификация предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако женщинам в России не могут назначить такую меру наказания. Младшей из сестер, которая еще не достигла совершеннолетия, суд в будущем не сможет, согласно законодательству, дать более десяти лет колонии.

Материалы дела

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания».

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под воздействием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с колото-резаной раной бедра, ушибами бедра и предплечья. Тем не менее она отказалась от госпитализации.

Следствие требовало заключить задержанных под стражу. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.

Источник: РИА Новости