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Разработан логотип праздника по случаю 302-й годовщины Бердска

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Разработан логотип праздника по случаю 302-й годовщины Бердска

Девиз праздника «Бердск — Город, открытый миру детства», поскольку его проведение совпадает с Днем знаний. Власть предлагает использовать логотип при оформлении к торжествам.

3.08.2018 Фото: Отдела культуры Бердска Нет комментариев

Разработан логотип праздника по случаю 302 й годовщины Бердска

До празднования 302-й годовщины Дня города Бердска осталось меньше месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город отметит день рождения 1 сентября.

Многие организации уже задумались о праздничном оформлении фасадов своих зданий.

Отдел культуры Бердска» предлагает использовать логотип праздника в оформлении фасадов зданий, площадок и помещений.

Логотип праздника разработан с учетом концепции Дня города: «Бердск — Город, открытый миру детства», так как в этом году День города совпадает с очень важным другим праздником – Днем знаний.


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