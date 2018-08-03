Разработан логотип праздника по случаю 302-й годовщины Бердска

До празднования 302-й годовщины Дня города Бердска осталось меньше месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город отметит день рождения 1 сентября.

Многие организации уже задумались о праздничном оформлении фасадов своих зданий.

Отдел культуры Бердска» предлагает использовать логотип праздника в оформлении фасадов зданий, площадок и помещений.

Логотип праздника разработан с учетом концепции Дня города: «Бердск — Город, открытый миру детства», так как в этом году День города совпадает с очень важным другим праздником – Днем знаний.