КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам
ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За «пятую точку» хватает женщин незнакомец на улицах Бердска

Усложнят экзамен на водительские права в России

Новые санкции: активы Путина ищет конгресс США

Приоритеты вице-мэров Бердска: построить театр и школу, считать деньги, программа «Академгородок 2.0»

Образовательные кредиты просят вернуть ректоры

Трех сестер по подозрению в убийстве отца арестовали в Москве

Медзаключения психбольным наркоманам за 25 тыс. рублей продают в Бердске и Искитиме

609 луп для губернаторских выборов закупает избирком Новосибирской области

4 млн рублей компенсации заплатило правительство Навальному по делу «Ив Роше»

Разработан логотип праздника по случаю 302-й годовщины Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


4 млн рублей компенсации заплатило правительство Навальному по делу «Ив Роше»

Он получил 4 млн рублей. ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тысяч евро, признав несправедливым судебное разбирательство против них.

3.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 4 коммент.

4 млн рублей компенсации заплатило правительство Навальному по делу Ив Роше

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что получил компенсацию по делу «Ив Роше», присужденную ему ЕСПЧ за несправедливое судебное разбирательство.

«Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию — больше 4 миллионов рублей — за сфабрикованное дело «Ив Роше» и незаконное уголовное преследование», — написал Навальный на своем сайте в четверг.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тысяч евро, признав несправедливым судебное разбирательство против них.

«Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному», — говорилось в решении ЕСПЧ.

Согласно заключению, в отношении Алексея и Олега Навальных были нарушены статей 7 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и необоснованными. Принятое решение «подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом», считают в ЕСПЧ.

Защита осужденных выразила удовлетворение вынесенным решением. «Для нас самое главное, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что происходит крайне редко. Согласно этому решению, Навальные были привлечены к уголовной ответственности незаконно, поскольку те действия, за которые они были осуждены, не являются уголовным преступлением», — сказала адвокат Ольга Михайлова.

В связи с этим, подчеркнула Михайлова, «защита будет просить в Верховном суде РФ не пересмотра дела, а именно его прекращения».

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании «Ив Роше» и приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Без ЧП прошёл день ВДВ в Бердске За «пятую точку» хватает женщин незнакомец на улицах Бердска Усложнят экзамен на водительские права в России

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Да здравствует ЕСПЧ, самый гуманный суд в мире *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Олег Навальный в этом деле типичный чиновник-вор. ЕСПЧ рулит.

    Thumb up 1 Thumb down 3

  3. Аноним

    Гнобить оппозицию за правду — это у власти в крови.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Хорошо пристроился,молодец!!!А че,если гарант платит. Для Наивных,-попробуйте Навального проверить какие у него дачи, и где он деньги на жизнь берет не работая.Вся его работа летать и языком мести.Выборы это показали.( Собчак)

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика