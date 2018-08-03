4 млн рублей компенсации заплатило правительство Навальному по делу «Ив Роше»

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что получил компенсацию по делу «Ив Роше», присужденную ему ЕСПЧ за несправедливое судебное разбирательство.

«Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию — больше 4 миллионов рублей — за сфабрикованное дело «Ив Роше» и незаконное уголовное преследование», — написал Навальный на своем сайте в четверг.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тысяч евро, признав несправедливым судебное разбирательство против них.

«Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному», — говорилось в решении ЕСПЧ.

Согласно заключению, в отношении Алексея и Олега Навальных были нарушены статей 7 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и необоснованными. Принятое решение «подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом», считают в ЕСПЧ.

Защита осужденных выразила удовлетворение вынесенным решением. «Для нас самое главное, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что происходит крайне редко. Согласно этому решению, Навальные были привлечены к уголовной ответственности незаконно, поскольку те действия, за которые они были осуждены, не являются уголовным преступлением», — сказала адвокат Ольга Михайлова.

В связи с этим, подчеркнула Михайлова, «защита будет просить в Верховном суде РФ не пересмотра дела, а именно его прекращения».

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании «Ив Роше» и приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Интерфакс