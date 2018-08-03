Усложнят экзамен на водительские права в России

МВД РФ разработало проект постановления об ужесточении экзамена на водительские права. В частности предлагается объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть и обязать фиксировать теоретический экзамен на аудио и видео.

В конце апреля 2018 года начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению.

Глава ГИБДД отмечал, что процесс принятия нового экзамена может занять «не один день и не один месяц». По его словам, в данный момент ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению.

Больше свободы ученикам

Данный проект постановления предполагает снятие запрета на езду ученика на автомагистралях. Согласно тексту проекта, такое решение приняли в связи с развитием улично-дорожной сети.

«Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным. В связи с чем проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях», — говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.

Проектом постановления также вносятся изменения в ПДД по вопросам осуществления учебной езды. Устанавливаются термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению».

Видео на память

Министерство также предлагает ввести обязательную фиксацию теоретического экзамена на аудио и видео.

«При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации процесса их проведения. В целях разработки и утверждения МВД России соответствующего порядка применения таких средств, использования и хранения полученной информации устанавливается отложенный срок начала их применения», — следует из текста проекта.

Что касается самого экзамена, то проект конкретизирует минимальные и максимальные сроки, когда провалившийся в первый раз ученик может снова прийти сдать на права. В настоящее время максимальные сроки назначения повторных экзаменов не установлены.

«Теперь же предусматривается проведение повторного теоретического экзамена не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена», — добавили в МВД РФ.

Возраст согласия

Проект постановления устанавливает минимальный возраст для каждой категории транспорта, когда человека можно допускать к учебной езде.

Согласно тексту проекта, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле – не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» – не менее 17 лет, на автобусе – не менее 20 лет.

В данный момент в ст. 26 КоАП РФ «Условия получения права на управление транспортными средствами» имеется информация лишь о лицах, которые сдают экзамены на право управления транспортными средствами категорий «B» и «C». Их допускают к учебному вождению при достижении 17 лет.

Проект постановления расширяет перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Так, если должностное лицо подразделения ГИБДД заподозрит, что у организации в период обучения кандидата не было права на образовательную деятельность по основным программам профобучения, то в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.

Также вводится процедура аннулирования результатов экзамена в случае его проведения с нарушением установленного порядка. При этом кандидату в водители назначаются место, дата и время пересдачи экзамена.

«Площадку» и «город» объединят

Главным ужесточающим элементом нового экзамена, о котором и говорил глава Госавтоинспекции, должно стать объединение «города» и «площадки» в один экзамен.

Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый «город». Проект постановления предусматривает объединение их в единый практический экзамен, который позволит увидеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных городских условиях.

«Вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях ГАИ проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения», — говорится в сообщении МВД.

Что касается практического экзамена на право управления мототранспортными средствами, то он сохраняется в нынешнем варианте – на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Правда если специальные маневры по управлению мототранспортом невозможно выполнить на закрытых площадках, то проверка их выполнения может проводиться на участках дорог или территорий, ограниченных для движения иного транспорта и пешеходов.

Источник: РИА Новости