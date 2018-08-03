Погибла выпавшая из окна высотки школьница в Новосибирске

Из окна высотки в Октябрьском районе Новосибирска 2 августа выпала школьница. Как сообщают в АСТ-54, девушка ударилась об ограждения у подъезда и скончалась на месте. Трагедия произошла на улице Высоцкого.

На место происшествия прибыли врачи, но им осталось лишь зафиксировать смерть подростка.

Очевидцы трагедии рассказали, что девушка оставила на балконе свои вещи — рюкзак и телефон.

«На месте работают сотрудники полиции, они выясняют причины трагедии», — сообщили в соцсетях.