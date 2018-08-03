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Погибла выпавшая из окна высотки школьница в Новосибирске

Девочка упала на ограждение у подъезда. На балконе остались ее вещи. Полиция выясняет причины трагедии.

3.08.2018 Фото: АСТ-54 Один комментарий

 

Погибла выпавшая из окна высотки школьница в Новосибирске

На месте смертельного происшествия

Из окна высотки в Октябрьском районе Новосибирска 2 августа выпала школьница. Как сообщают в АСТ-54, девушка ударилась об ограждения у подъезда и скончалась на месте. Трагедия произошла на улице Высоцкого.

На место происшествия прибыли врачи, но им осталось лишь зафиксировать смерть подростка.

Очевидцы трагедии рассказали, что девушка оставила на балконе свои вещи — рюкзак и телефон.

«На месте работают сотрудники полиции, они выясняют причины трагедии», — сообщили в соцсетях.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    соболезнования родным и близким! вот и растим теперь деток …психика у них слабая..сами виноваты ..

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