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Как доехать до авиашоу в Мочище жителям Бердска

На грандиозный авиационный праздник ожидается не менее 50 тыс. гостей. Зрителей ждут показательные выступления летчиков и парашютистов, выставка военной техники, концерт симфонического оркестра.(РАСПИСАНИЕ)

3.08.2018 Фото: Nso.ru Один комментарий

Как доехать до авиашоу в Мочище жителям Бердска

Авиашоу-2017

Традиционный авиационный праздник «Где мы – там победа!», который пройдёт в Новосибирской области 5 августа, примет более 50 тысяч гостей.

О подготовке к празднику в ходе пресс-конференции 2 августа рассказал руководитель департамента спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул Ахапов, авиашоу «Где мы – там победа!», организованное при участии Правительства Новосибирской области, является одним из самых ярких, массовых мероприятий с насыщенной программой. «Авиашоу проходит в регионе с 2001 года, и число посетителей праздника ежегодно растёт, – отметил Сергей Ахапов. – В 2017 году аэродром «Мочище» собрал около 50 тысяч зрителей. Предполагается, что в этом году гостей будет ещё больше».

Сергей Ахапов рассказал о том, что будет в программе праздника – традиционные показательные выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России; одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения; парашютные прыжки и многое другое. Планируется участие более 400 представителей боевой и спортивной авиации, более 70 парашютистов, вылет почти 80 воздушных судов.

В мероприятии примут участие члены Правительства региона, представители подразделений администрации Губернатора и Правительства региона, органов местного самоуправления, организаций и учреждений в сфере авиации.

Как сообщил председатель совета Региональной общественной организации спортивной авиации Александр Осокин, также принявший участие в пресс-конференции, традиционно планируется участие известных пилотажных групп – «Соколы России», «Русь» и других.

На протяжении всего праздника будет проводиться выступление новосибирского фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии, музыкальных коллективов. Кроме того, будут совершены пролеты вертолета Робинсон R-44 (групп вертолетов) с флагами партнеров и спонсоров авиационного праздника. Также пройдёт выставка авиационной техники – порядка 40 единиц, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, техники байк-клубов и ретро-автомобилей, различные детские аттракционы, развлекательные мероприятия, а также полевая кухня. Предусмотрена работа ярмарки сувенирной продукции и летних кафе.

И.о. начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ирина Пыркова, для доставки жителей на авиационный праздник минтрансом региона будут назначены дополнительные рейсы регулярных автобусных маршрутов и пригородные электропоезда. Транспорт запустят в утреннее и дневное время. До авиашоу можно будет добраться на автобусе, электричке или собственной машине. Так, маршрут автобуса №189 «Радиостанция №5 – Станция Мочище» 5 августа продляется до самого аэродрома: дополнительная остановка назначена в районе перекрёстка Локтинского и Восточного шоссе. Там же смогут выйти и те, кто приедет на автобусе №130 «ул. Учительская – р.п. Мошково». Что касается, электричек, то здесь из города в Мочище утром будут курсировать 10 маршрутов, 7 из которых назначены дополнительно. Днем в обратном направлении от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный поедут 12 поездов, 9 из них дополнительные.

Организаторами предусмотрены платные и бесплатные парковочные места для автомобилей, организация детской игровой зоны, пунктов питания.

Для посетителей авиационного праздника, который будет проходить 5 августа с 9:00 до 14:30 на аэродроме «Мочище», «Экспресс-пригород» запустит дополнительные пригородные поезда к началу мероприятия по маршруту Новосибирск-Главный – Мочище и в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования.

Электропоезд – самый надёжный и быстрый способ доставки до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда – 35 руб. Время в пути от остановочной платформы Гагаринская, расположенной в центре Новосибирска рядом с одноимённой станцией метро, до станции Мочище составит около получаса, стоимость проезда – 26 руб.

Утреннюю доставку пассажиров до станции Мочище к началу авиашоу обеспечат 10 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 15 минут, из них дополнительно назначено 7 маршрутов.

В день проведения праздника в утренние часы электропоезда будут курсировать по следующему расписанию: отправление от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 07:57; 08:11; 08:25; 08:53; 09:14; 09:30; 09:44; 09:58; 10:14; 10:31 (время местное).

В дневное время доставку зрителей после авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 20 минут со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный, из них дополнительно назначено 9 маршрутов. Отправление от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный в 11:58; 12:44; 13:10; 13:25; 13:40; 13:56; 14:12; 14:35; 14:53; 15:14; 16:03; 16:32 (время местное).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 050, (383) 229-25-67, на официальном сайте «Экспресс-пригород» или на сайте аэродрома «Мочище».

Напомним, пригородная компания «Экспресс-пригород» при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области четвертый год подряд выступает официальным перевозчиком праздника на аэродроме Мочище. В 2017 году пригородными поездами воспользовались более 20 тысяч посетителей авиашоу.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Построили бы завод по сборке гражданских самолетов, или организовали с/х выстввку с нашими комбайнами я бы поехал.А потратить деньги чтобы посмотреть как тратят мои перечисленные налоги-это праздник?

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