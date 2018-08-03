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Около 3 млрд рублей доначислили после проверок ФНС налогоплательщики Новосибирской области

При том, что количество выездных проверок в 2018 году налоговики сократили в 2,5 раза. 22 материала по налоговым проверкам направлены в следственные органы.

3.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Около 3 млрд рублей доначислили после проверок ФНС налогоплательщики Новосибирской области

Налоговая инспекция в Бердске

Доначисления по результатам проверок, проведенных налоговыми органами Новосибирской области в течение первого полугодия 2018 года, выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 160 млн рублей (на 6,1%) и составили 2,7 млрд рублей. Об этом 2 августа сообщили в региональном управлении ФНС.

Всего за январь-июнь проведено 119 выездных налоговых проверок – в 2,5 раза меньше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом эффективность одной результативной выездной налоговой проверки возросла на 48% и составила почти 17 млн рублей. Доля проверок с доначислениями более 2 млн рублей составила 90% в общем количестве выездных проверок организаций.

Дополнительные начисления в результате проведения 792 тысяч камеральных проверок составили 797 млн рублей, что более чем в 2 раза выше показателя первого полугодия 2017 года. Эффективность одной результативной камеральной проверки возросла с 21 до 29 тысяч рублей.

Руководитель управления ФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев, комментируя результаты контрольной работы налоговых органов в первом полугодии, отметил: «Повышая качество налогового контроля, налоговые органы уделяют особое внимание стимулированию налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств». Так, в результате контрольно-аналитической работы налоговых органов и в связи с самостоятельной оценкой рисков налогоплательщиками в первом полугодии были уточнены налоговые обязательства на сумму более 488 млн рублей.

Продолжилась работа по применению новых форм взыскания задолженности по результатам налоговых проверок, а также по возмещению имущественного ущерба, причиненного государству налоговым преступлением. Так, по предъявленным в 2017 году гражданским искам общая сумма возмещённого налогоплательщиками ущерба в первом полугодии составила 65,8 млн рублей.

В следственные органы направлено 22 материала налоговых проверок, рассмотрено следственными органами 10 материалов, из которых 2 приобщены к ранее возбужденным уголовным делам.


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