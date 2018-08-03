Приоритеты вице-мэров Бердска: построить театр и школу, считать деньги, программа «Академгородок 2.0»

Депутаты городского собрания Бердска в мае этого года изменили структуру мэрии Бердска. Вместо пяти заместителей главы Бердска их стало трое. Обязанности администрации распределили между заместителями глав по вопросам экономического развития, строительству и городскому хозяйству, социальной политике.

Перед июльской сессией депутаты экстренно сняли с повестки внеочередного заседания вопрос о возвращении должности первого вице-мэра Бердска. На предыдущей сессии предлагалось исключить эту должность из устава города. Эту инициативу депутаты не поддержали. Но пока первого замглавы в исполнительной власти Бердска нет.

Социальная жизнь города в руках Сергея Носова

Должность заместителя главы администрации по социальной политике занимает Сергей Носов. На плечах Сергея Анатольевича лежат меры по социальной поддержке граждан, находящихся в трудной ситуации, организация предоставления общедоступного и бесплатного школьного и дошкольного образования, создания условия для оказания бердчанам медпомощи, культурное наследие, развитие физической культуры и спорта, в том числе людям, с ограниченными возможностями. Создание музеев, разработка программ комплексного развития социальной инфраструктуры Бердска.

Замглава по социальной политике курирует отдел соцобслуживания населения, отдел опеки и попечительства, отдел образования, культуры, спорта, управление образования и молодежной политики. Ряд муниципальных бюджетных учреждений, которые реализуют досуг школьников и молодежи Бердска.

Взаимодействует Сергей Носов с отделом пособий и социальных выплат, бердской центральной городской больницей, отделом военного комиссариата, филиалом центра гигиены и эпидемиологии, территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управлением пенсионного фонда, соцстрахования и отделом ЗАГСа, расположенными на территории Бердска.

Сергей Анатольевич рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что приоритетом для себя в развитии Бердска на ближайшее время он ставит подготовку и запуск школ к новому учебному сезону.

— Сейчас мы решаем вопрос о дальнейшей работе в старом здании с тремя отделами социального обслуживания населения. Началась огромная подготовка к празднованию масштабных мероприятий — дня города и нового года, — рассказал Сергей Носов.

Деньги любят счет

Должность заместителя главы по вопросам экономического развития заняла Жанна Шурова, которая проработала не один год в должности главного бухгалтера мэрии. На новой должности в ее обязанности входит составление проекта бюджета, контроль за его исполнением.

Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, установление тарифов на услуги, предоставляемыми МУПами,организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития, создание условий для развития туризма, содействие развитию малого и среднего бизнеса — все это отслеживает Жанна Сергеевна.

Вице-мэр по вопросам экономики дает методические рекомендации и координирует деятельность управления финансов и налоговой политики, управления экономического развития, отдел контрактной службы и отчетности, отдел по управлению муниципальным имуществом, промышленности, торговли и развития предпринимательства, трудовых отношений, юридический отдел.

В беседе с «Курьер.Среда.Бердск» Жанна Шурова поделилась, что на ближайшие полгода приоритетом в развитии остается обеспечение нуждающихся жильем, повышение качества жизни бердчан, привлечение инвестиций в город, увеличение доходной части бюджета.

— Сейчас наш город принимает активное участие в программе «Академгородок 2.0», которое подразумевает строительство социальных объектов в Академгородке, граничащих с Бердском. По этой программе мы построим новый Дворец культуры. Старый будет реконструирован под театр, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Эффективность — ключевое слово в работе Владимира Захарова

Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.

Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.

В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в его работе ключевое слово — эффективность.

— Самое главное задача, которая стоит передо мной, это эффективная работа для улучшения жизни населения, забота о людях, бердчанах. Как апогей — эффективное использование бюджетных средств. На каждый вложенный рубль мы должны получать два, — поделился Владимир Николаевич.

Попасть на прием к заместители главы и самому Евгению Шестернину можно в каждую пятницу. Представители власти выслушают и помогут разобраться с проблемами бердчан в специально отведенное для этого время — с 14:00 до 16:00.