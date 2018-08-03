Заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу хотят для россиян

Титов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу
Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — сказал Титов в интервью «Интерфаксу». По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.
«У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», — считает бизнес-омбудсмен.
Он пояснил, что покупка стажа могла бы осуществляться теми, кто не выработал определенный законом срок, но хочет получать пенсию в полном размере.
«Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — сказал Титов.
Он сообщил, что институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения по изменению пенсионного законодательства и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.
Также институт предлагает государству напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд, выплачивать пенсии тем гражданам, которые на них вышли до 1992 года, и отказаться от обязательности накопительной части пенсии.
«Обязательно надо вернуть долг гражданам по накопительной части. Также надо снижать ставки страховых платежей, действующей ставкой (30%) мы половину нашей экономики загнали в тень (…) мы считаем, что ставка должна быть снижена до 14%», — сказал уполномоченный.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
То есть, если женщина имеет пятеро детей, к примеру, и. соответственно, с каждым из них пробыла в отпуске по уходу за ребенком по три года — ее выход на пенсию отдалится на 15 лет? Прекрасно…
Таким образом отменятся и социальные пенсии, которые сегодня платятся тем, у кого нет 20 лет стажа, тем, кто и так сегодня на пенсию выходит на пять лет позже остальных, имеющих необходимый стаж…
Продолжаем — в нынешних условиях, когда много народа работает, получая серую зарплату, работая на частников без трудового договора — таким людям выйти на пенсию становится совсем не реально…
13 6
ох и далек предприниматель Титов от народа (но близок к правительству РФ).
С начала 90-х годов наемные работники в основном получали только черную (неофициальную) зарплату — и так длилось 10-15 лет. Потом еще лет 10 (по сей день) принимали на работу по минимальной зарплате, а остальное платили неучтенной наличкой (серые зарплаты).
То есть, четверть века трудяги не по своей вине практически были лишены возможности заработать трудовой стаж, да чтоб с приемлемым официальным доходом. И теперь этот «правозащитник» фактически предлагает десятки миллионов людей вообще лишить пенсии
9 1
отпуск по уходу за ребенком входит в общий стаж.
3 1
во первых не все три года, а только 1,5 года, а во вторых — не все уходят в декрет с работы.
2 3
«То есть, если женщина имеет пятеро детей, к примеру, и. соответственно, с каждым из них пробыла в отпуске по уходу за ребенком по три года »
ваши слова? На них я и ответила.
1 2
я поняла.
Девушка закончила обучение, вышла замуж, муж работал, хорошо обеспечивал, она рожала (не работала), повышала демографический уровень страны, воспитала хороших умных детей, посвящая им свое время, стажа нет. Потом устроилась работать, как младшего в садик устроила. и все — ее выход на пенсию отодвинулся на 15 лет. Трое детей — на 9 лет.
1 2
у многодетных матерей льготный выход на пенсию.
1 2
ну, это сейчас так, а что будет с принятием предложения Титова? Да и досрочный выход на пенсию не у всех многодетных, а только у матерей, имеющих 5 и более детей.
Ну ладно — это я так к слову написала про пять детей. Таких семей мало. А вот с тремя детьми — таких очень много. Отсрочка пенсии на 9 лет — тоже немалый срок.
0 2
Предложения Титова только предложения.
2 0
«воспитала хороших умных детей»
А если нарожала пятерых, а ума не дала. Выросли нехорошие и толку от них государству ноль?
0 0
ну. так мы сейчас уйдем в другую тему обсуждения… хорошие то почему должны страдать?
1 1
У вас по жизни много льгот. Не нойте. Зачем рожаете тогда?
0 0
Серая — это с которой налоги и взносы все таки платятся. частично.
Те, которые работают у частника без договора — те получают черную зарплату. Не путайте.
1 0
хорошо, спасибо, что поправили. Тем не менее, я думаю, многие меня поняли.
1 2
Абсолютно правильное предложение. И почему на самом деле, те кто получает серую зарплату, должен получать пенсию, в которую он не вложил ни копейки?
3 11
Вот именно , они должны в первую очередь бороться с серыми зарплатами, а потом уже повышать возраст
4 0
а почему чьи то дети обезаны содержать конструкторов?
пусть ваши дети вас и содержат.
В чем проблема? разрешить ношение оружия и на старости лет вас будут и защищать.
и кормить те кого лично вы родили и воспитали.
0 1
с серой копейку вкладывают. с черной нет.
1 0
а так халява какая то титовы хритовы.
распоряжаются да указывают кому чего делать.
а чуть что в кусты..мы тут не причем.
1 2
налоги платить надо а то на халяву живут и при стаже 5-7 лет 9000 получают а человек 40-45 отгорбатится и 12000-14000 всего получит
4 4
По понятиям или по закону все таки жить будем?
4 0
Налоги надо снижать!!!тогда и не будет серых зарплат! Малый бизнес совсем задавили этими налогами! Когда снизили ставки по налогам, бизнес стал потихоньку отходить от серых зарплат,а потом…раз….и нате вам! Снова подняли ставки по налогам. Вот и результат. Либо ты,когда устраиваешься на работу принимаешь условия бизнеса,либо..иди ищи дальше. Сейчас опять грозятся повысить ставки и снова бизнес будет уходить от налогов. Поэтому они сейчас и начинают искать другие способы,как прижать.
10 0
«Налоги надо снижать!!!тогда и не будет серых зарплат! »
Да ладно. Скажите это нахлебникам, ратующим за прогрессивный налог и полное обложение абсолютно всех работающих, а также кричащим что пенсионный возраст нельзя повышать, пенсии надо платить из бюджета и ещё повысить их раза в два.
0 4
на счет того,чтобы переименовать назначение пенсии по старости- это правильно! Давно пора нужно это сделать!
2 1
Ох доиграются в термины эти балбес-новаторы! И старое развалят, и нового не создадут! Ведь действующую сегодня пенсионную систему с пеной у рта так же защищали десять лет назад! И где те «реорганизаторы» теперь?! Кого из них можно сегодня взять за шкирку и потрясти?!
6 1
Институт экономики роста есть, а роста экономики что-то нет…
6 0
у них одна задача как все збагрить в аренду да концессию и отвалить на отдых…
1 0
В чем-то он прав. Только социальные пенсии инвалидам и тем, кто не смог по какой-то причине набрать стаж тоже надо платить пенсии. Вот их надо платить из бюджета, а не из ПФ.
1 2