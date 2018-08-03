Впервые оправдали призывника-уклониста в России

В России впервые оправдали призывника по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС). Об в четверг, 2 августа, пишет газета «Коммерсант».

Житель Ростовской области Константин Титов должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область).

Молодой человек связался с сотрудниками учреждения и выяснил, что они не могут предоставить ему общежитие. Поскольку денег на жилье у него не было, он отказался от поездки и обратился в суд.

Титов проиграл гражданский иск, в котором жаловался на неполное медосвидетельствование. Это послужило основанием, как посчитали в военкомате, для передачи его документов в следственный комитет. Военные указывали, что, проиграв суд, призывник должен был самостоятельно приступить к АГС.

Дело Титова рассматривал Волгодонский районный суд, который оправдал молодого человека. Он постановил, что военкомат должен предоставить новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием.

Прокуратура Волгодонска уже обжаловала решение районного суда. Надзорное ведомство считает, что был вынесен «несправедливый приговор по причине необоснованного оправдания».

Источник: Известия