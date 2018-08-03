Убил молотком по голове сестру из-за наследства житель Новосибирска

За «пятую точку» хватает женщин незнакомец на улицах Бердска
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Новые санкции: активы Путина ищет конгресс США
Приоритеты вице-мэров Бердска: построить театр и школу, считать деньги, программа «Академгородок 2.0»
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