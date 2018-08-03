Убил молотком по голове сестру из-за наследства житель Новосибирска

Перед судом предстанет житель г. Новосибирска, обвиняемый в убийстве из-за наследства, сообщила прокуратура НСО. Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Ленинского района г. Новосибирска.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием установлено, что обвиняемый совершил убийство из корыстных побуждений – он не хотел, чтобы его сестра претендовала на получение наследства в виде квартиры.

20 февраля т.г. в утреннее время он подкараулил, когда потерпевшая выйдет из дома на работу и, подбежав сзади, нанес молотком не менее 24 ударов по голове, а также не менее 10 ударов ножом по телу. Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери.

С места преступления обвиняемый скрылся, похитив также имущество жертвы.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.