Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

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«Папина аллея» возле роддома появится в августе в Бердске Для обсуждения повышения пенсионного возраста прервут каникулы на сутки депутаты Госдумы Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

(1) Комментарий

  1. Аноним

    12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? :-D :-D :-D :-D В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?

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