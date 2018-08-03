Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

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Впервые оправдали призывника-уклониста в России
Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки
Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15-летняя девочка в Искитиме
Цена на бензин перестала расти в Новосибирской области
Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска
Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади»
Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы
Из-за жары полицейских собак обули в «кеды» в Австрии